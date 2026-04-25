Vụ con trai ông trùm bị bắt cóc rúng động Bali: Người bạn gái lần đầu lên tiếng sau thảm kịch

Theo Phạm Trang | 25-04-2026 - 12:13 PM | Tài chính quốc tế

Vụ án bắt cóc, tống tiền gây rúng động tại Bali tiếp tục thu hút sự chú ý khi bạn gái nạn nhân lên tiếng giữa nghi vấn lộ vị trí qua mạng xã hội.

Tháng 2/2026, một vụ án liên quan đến bắt cóc và sát hại ở Bali đã gây rúng động dư luận. Đặc biệt, câu chuyện càng gây tranh cãi khi xuất hiện nghi vấn rằng chính những bài đăng trên mạng xã hội của bạn gái nạn nhân đã vô tình tiết lộ cho bọn bắt cóc vị trí chính xác của “con mồi” và dẫn đến bi kịch.

Liên quan đến sự việc, mới đây, Yeva Mishalova - bạn gái của nạn nhân - đã lần đầu lên tiếng về thông tin này.

Cụ thể, vào tháng 2 vừa qua, cô và nạn nhân Igor Komarov (28 tuổi) - con trai một “ông trùm” Ukraine - đã tới Bali để nghỉ dưỡng dịp Lễ Tình nhân. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, người bạn trai bất ngờ mất tích.

Vài ngày sau đó, một đoạn video được phát tán trên Telegram cho thấy Igor trong tình trạng bị giam giữ, nói rằng mình đã bị tra tấn dã man. Đồng thời, nhóm bắt cóc cũng yêu cầu gia đình trả 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng) tiền chuộc. Cảnh sát sau đó phát hiện các phần thi thể được cho là của nạn nhân trên một bãi biển, với kết quả giám định ADN trùng khớp.

Đầu tháng 4, Yeva Mishalova lần đầu đăng tải video, chia sẻ về quãng thời gian khó khăn sau biến cố. Cô cho biết đã giữ im lặng trong thời gian dài và hiện đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.

“Tôi muốn chân thành cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ. Hiện tại, tôi dành phần lớn thời gian ở bên gia đình hoặc một mình. Tôi đang làm việc với chuyên gia tâm lý để phục hồi và lắng nghe bản thân,” Yeva chia sẻ.

Bạn gái nạn nhân cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền tin đồn, tôn trọng quyền riêng tư. Cô cũng thừa nhận chưa thể quay lại nhịp sống bình thường và hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong một cập nhật sau đó, Yeva gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, động viên, cho biết sự chia sẻ này giúp cô có thêm động lực để vượt qua mất mát. Cô mô tả trạng thái cảm xúc của mình “đến theo từng đợt”, khi có lúc rơi vào tuyệt vọng nhưng cũng có lúc nỗ lực tự vực dậy.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: LadBible

