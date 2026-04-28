Nga phản ứng ngay với gói trừng phạt thứ 20 của EU

Theo Hoàng Vân | 28-04-2026 - 20:19 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 27/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các lệnh trừng phạt mới của châu Âu không có khả năng ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nga.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga

Việc thông qua gói trừng phạt chống Nga thứ 20 của EU vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Khối này đang tiếp tục nỗ lực gây áp lực lên Nga theo cách thức như vậy.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt mới của châu Âu không có khả năng ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Nga.

Nga vẫn cam kết bảo vệ lợi ích quốc gia, đảm bảo quyền và tự do của công dân, kiên định tham gia thiết lập trật tự thế giới đa cực công bằng.

Biện pháp đáp trả

Nga đã mở rộng danh sách các đại diện của các tổ chức châu Âu bị cấm nhập cảnh vào nước này.

"Những đối tượng bị chỉ định bao gồm đại diện các thể chế châu Âu, các quốc gia thành viên EU và các nước châu Âu khác thực hiện hoạt động nhằm phá hoại toàn vẹn lãnh thổ Nga.

Chịu trách nhiệm về các lệnh trừng phạt chống Nga, gây tổn hại đến quan hệ của Nga với nước thứ ba và tạo ra các trở ngại cho hoạt động hàng hải vì lợi ích của Nga", Bộ Ngoại giao cho biết trong một thông báo.

Các biện pháp hạn chế cũng được áp dụng đối với những nhà hoạt động dân sự và đại diện cộng đồng học thuật của các nước châu Âu có quan điểm thù địch với Nga, các thành viên nghị viện quốc gia của các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu.

Giữa sức ép của Mỹ, Iran vẫn báo tin vui từ gần 5 triệu thùng dầu cho cả thế giới

Trung Quốc xây một công trình dọc sông biên giới, nước láng giềng tây nam gửi thư phản đối, yêu cầu ngừng ngay lập tức

Nóng: Samsung sắp dừng toàn bộ mảng gia dụng và truyền hình tại 1 quốc gia châu Á, thừa nhận cạnh tranh quá khốc liệt

