Với gần 200 triệu USD vốn vay từ Bắc Kinh, sân bay do Trung Quốc xây tại một nước châu Á lỗ nặng vì 'vắng nhất thế giới', Nga-Ấn Độ từ chối khai thác, chính phủ đau đầu tìm lối thoát

Chính phủ Sri Lanka vừa phát đi thông báo kêu gọi các nhà đầu tư rót vốn vào sân bay quốc tế Mattala Rajapaksa. Động thái này diễn ra sau khi thỏa thuận cho thuê 30 năm với một liên doanh Ấn Độ - Nga không thể triển khai như dự kiến.

Sân bay Mattala Rajapaksa nằm ở bờ biển phía Nam Sri Lanka, được xây dựng bởi Trung Quốc và khánh thành vào năm 2013. Sri Lanka vay gần 200 triệu USD từ Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc (Eximbank) để thực hiện dự án này.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, sân bay này hầu như không có các chuyến bay thương mại định kỳ và thường được coi là sân bay vắng nhất thế giới.

Doanh thu của sân bay thậm chí không đủ để chi trả tiền điện, trở thành gánh nặng lớn cho ngân sách quốc gia. Dù vậy, trong lời mời gọi đầu tư mới nhất, Chính phủ Sri Lanka vẫn khẳng định sân bay này có "tiềm năng tăng trưởng chưa được khai phá" cho du lịch sinh thái và các khoản đầu tư chiến lược.

Vào năm 2024, Sri Lanka từng thông báo trao quyền khai thác 30 năm cho liên doanh giữa Shaurya Aeronautics (Ấn Độ) và Airports of Regions Management Company (Nga). Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại.

Việc thoái vốn tại sân bay này nằm trong lộ trình tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ. Đây là điều kiện quan trọng sau khi Sri Lanka nhận gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính năm 2022.

Sân bay Mattala đối mặt với nhiều khó khăn về vận hành do nằm trên lộ trình di cư của chim. Nhiều máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi va chạm với chim trên không. Thậm chí, quân đội từng phải huy động hàng trăm binh sĩ để xua đuổi hươu, trâu rừng và voi khỏi đường băng.

Hiện tại, nơi đây chỉ đóng vai trò là sân bay dự phòng khi thời tiết xấu cho sân bay chính ở thủ đô Colombo. Một số hãng vận tải hàng hóa và máy bay thuê chuyến có hoạt động tại đây, nhưng doanh thu vẫn không đủ chi phí bảo trì.

Sân bay được đặt theo tên cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa, người đã vay nợ Trung Quốc ồ ạt để xây dựng các công trình hạ tầng nhưng sau đó đều thất bại về mặt thương mại.

Hệ quả của các khoản nợ này đã góp phần khiến Sri Lanka vỡ nợ nước ngoài 46 tỷ USD vào năm 2022. Trước đó, vào năm 2017, do không thể trả nợ, Sri Lanka đã buộc phải cho một công ty Trung Quốc thuê cảng biển Hambantota gần đó với thời hạn 99 năm.

