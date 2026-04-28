Ông Donald Trump bất ngờ tiết lộ "Iran đang sụp đổ" và muốn mở lại Hormuz ngay

Trong một phát biểu vào ngày 28-4, Tổng thống Donald Trump khẳng định phía Iran đã thông báo với Mỹ về việc nước này đang rơi vào "tình trạng sụp đổ". Đồng thời, theo ông, Tehran bày tỏ nguyện vọng muốn mở lại eo biển Hormuz trong thời gian sớm nhất.

Hiện vẫn chưa rõ ông Donald Trump dựa trên căn cứ nào để đưa ra những nhận định này. Bởi lẽ phía Iran vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về việc sẵn sàng mở cửa lại eo biển Hormuz.

Theo trang Axios, tuyên bố trên của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Iran đề xuất một thỏa thuận mới. Theo đó, ưu tiên mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa trước, sau đó mới tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân.

Đề xuất này của phía Iran nhằm trì hoãn các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân cho đến khi cuộc xung đột (vốn đang tạm dừng nhờ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran) chính thức kết thúc và các tranh chấp đang diễn biến tại eo biển Hormuz được giải quyết ổn thỏa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Cụ thể, trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump viết: "Iran vừa thông báo với chúng tôi rằng họ đang trong "tình trạng sụp đổ". Họ muốn chúng tôi "mở cửa eo biển Hormuz" càng sớm càng tốt để tập trung ổn định tình hình lãnh đạo (điều mà tôi tin là họ sẽ làm được!)".

Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết về cách thức liên lạc giữa hai bên. Phía các quan chức Iran cũng chưa có bất kỳ xác nhận trực tiếp nào về thông tin này.

Về diễn biến liên quan, nhà lãnh đạo Mỹ đã thảo luận về đề xuất này của Iran với đội ngũ an ninh quốc gia vào ngày 27-4. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ và các nguồn tin thân cận, cuộc họp vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Một nguồn tin tiết lộ thêm rằng ông Donald Trump dường như không mặn mà với đề xuất mới nhất của Iran.

Trong bối cảnh chịu sự phong tỏa, tờ The Wall Street Journal đưa tin Iran đang phải sử dụng các địa điểm cũ và thùng chứa dầu thô sơ để tránh việc cơ sở hạ tầng dầu khí bị hư hỏng do đình trệ hoạt động.

Bài báo cho biết nước này đang dùng "kho chứa phế liệu" để lưu trữ lượng dầu dư thừa vẫn đang được sản xuất và tinh chế.

Thậm chí, chính quyền Tehran còn nỗ lực vận chuyển dầu thô sang Trung Quốc bằng đường sắt thông qua các container tự chế.

Tình trạng này bắt nguồn từ việc hệ thống khai thác và lọc dầu của Iran không thể đóng cửa hoàn toàn. Đặc biệt là hạ tầng tại đảo Kharg (nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran) sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ nếu dòng chảy dầu bị ngắt quãng.