Hàng chục triệu thùng dầu ‘ế ẩm’ vì Mỹ, nước đang sở hữu hơn 200 tỷ thùng dầu gấp rút tìm cách cứu nguy

Iran đang gấp rút tìm mọi cách để lưu trữ dầu mỏ, với hy vọng tránh được việc ngừng sản xuất nghiêm trọng do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ làm đình trệ xuất khẩu và các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh vẫn bế tắc.

Do tồn đọng nguồn cung dầu trong nước, Iran đang hồi sinh các kho chứa bỏ hoang được gọi là “kho phế liệu”, sử dụng các container tự chế và vận chuyển dầu thô bằng đường sắt đến Trung Quốc. Những giải pháp này nhằm trì hoãn cuộc khủng hoảng cơ sở hạ tầng và làm giảm sức ảnh hưởng của Washington trong cuộc đối đầu ở eo biển Hormuz.

Công ty phân tích hàng hóa Kpler cho biết, lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ từ 13/4 đã làm giảm mạnh lượng dầu vận chuyển bằng tàu của Iran. Lượng dầu thô và condensate được vận chuyển bằng đường biển trung bình đạt 2,1 triệu thùng/ngày từ ngày 1 đến ngày 13/4. Tuy nhiên, chỉ có 5 chuyến hàng được ghi nhận kể từ khi lệnh phong tỏa được áp dụng, khiến mức trung bình giảm xuống còn 567.000 thùng/ngày từ ngày 14 đến 23/4.

Trước khi chiến tranh nổ ra, Iran xuất khẩu trung bình 2 triệu thùng dầu/ngày vào tháng 2.

Theo Kpler, do khả năng vận chuyển dầu thô lên tàu bị hạn chế, công ty dầu khí quốc gia Iran đã bắt đầu giảm sản lượng trước khi kho chứa đầy.

Kpler ước tính sản lượng dầu thô của Iran có thể giảm hơn một nửa so với mức hiện tại, xuống còn từ 1,2 triệu đến 1,3 triệu thùng/ngày vào giữa tháng 5 nếu lệnh phong tỏa tiếp diễn.

Các nhà phân tích thảo luận về việc Iran sẽ mất bao lâu để đạt đến "trạng thái cạn kiệt kho chứa" – thuật ngữ trong ngành công nghiệp dầu khí để chỉ việc hết chỗ chứa dầu thô được bơm ra. Theo OPEC, Iran sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chúng minh là 208 tỷ thùng.

Theo Kpler, trữ lượng dầu mỏ trên đất liền của Iran đã tăng thêm 4,6 triệu thùng lên khoảng 49 triệu thùng trong thời gian phong tỏa. Điều này cho thấy công suất dự trữ của nước này đạt 86 triệu thùng, hoặc có thể lên tới 90 – 95 triệu thùng nếu tính cả lượng dự trữ từ một số bể chứa tại các nhà máy lọc dầu phía bắc. Tuy nhiên, những hạn chế về hoạt động, giới hạn an toàn và vị trí địa lý đồng nghĩa với việc phần lớn lượng dự trữ này có thể chưa sử dụng được.

Iran đã sử dụng các tàu chở dầu rỗng để chứa lượng dầu dư thừa ngoài khơi. Kpler cho biết vẫn còn một số tàu chở dầu lớn ở vùng Vịnh từng vận chuyển dầu thô của Iran, với tổng dung lượng khoảng 15 triệu thùng.

Nhưng do các tàu chở dầu không thể tiếp cận thị trường toàn cầu, Iran đang tìm đến các giải pháp khác để câu giờ. Tehran đã bắt đầu sử dụng container và các bể chứa bỏ hoang tại các trung tâm dầu mỏ phía nam như Ahvaz và Asaluyeh. Một quan chức dầu mỏ Iran cho biết, một số bể chứa này từ lâu đã bị loại bỏ vì tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Iran cũng đang cố gắng vận chuyển dầu bằng đường sắt đến Trung Quốc, theo lời ông Hamid Hosseini, người phát ngôn của liên đoàn các nước xuất khẩu dầu mỏ Iran. Cơ sở hạ tầng đường sắt kết nối Tehran với các thành phố Nghi Vũ và Tây An của Trung Quốc. Tuy thời gian thường ngắn hơn so với vận chuyển bằng tàu biển dù vẫn mất nhiều tuần, vận chuyển bằng đường sắt không hiệu quả về chi phí, đặc biệt là đối với các nhà máy lọc dầu nhỏ ở phía đông bắc Trung Quốc.

Theo WSJ﻿