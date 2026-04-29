Quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận bất lực trước vũ khí Nga

Hệ thống đánh chặn THAAD của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã công bố chương trình phòng thủ tên lửa Golden Dome ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025. Ông Trump đề xuất một khoản đầu tư quy mô lớn có khả năng lên tới hàng trăm tỷ USD trong thập kỷ tới để mở rộng năng lực trên mặt đất và trong không gian.

Việc nâng cấp là vô cùng cần thiết vì Mỹ hiện có "một hệ thống phòng thủ mặt đất rất hạn chế, được thiết kế đặc biệt để chống lại các cuộc tấn công quy mô nhỏ của các phần tử bất hảo", trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Chính sách Không gian Marc Berkowitz cho biết tại phiên điều trần của Ủy ban Quân sự Thượng viện hôm 27/4.

Ông nhấn mạnh rằng đất nước này sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tên lửa đạn đạo và "hiện không có khả năng phòng thủ chống lại vũ khí siêu thanh hoặc tên lửa hành trình".

Michael Guetlein, người đứng đầu chương trình Golden Dome thuộc Lực lượng Không gian Mỹ, đã làm chứng rằng cả Trung Quốc và Nga đều đang tiếp tục hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí tên lửa của mình.

Ông đã chỉ ra việc triển khai các phương tiện lướt siêu thanh (đầu đạn có khả năng cơ động ở tốc độ cao trong khí quyển sau khi phóng) cũng như việc Nga phát triển tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ông Guetlein cho biết, các hệ thống này được "thiết kế để thách thức khả năng theo dõi và tấn công của các cảm biến của chúng ta" và đảm bảo "khả năng tấn công phản ứng nhanh và có thể sống sót".

Nga cho biết việc đầu tư vào vũ khí chiến lược tiên tiến phần lớn là phản ứng trước việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống Tên lửa Đạn đạo (ABM) năm 1972 dưới thời Tổng thống George W. Bush. Động thái của Mỹ là cần thiết để phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia.

Trong khi Mỹ khẳng định lá chắn này nhằm mục đích đối phó với các mối đe dọa hạn chế từ các quốc gia như Triều Tiên hay Iran, các quan chức Nga từ lâu đã cảnh báo rằng nó đang làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân bằng cách tạo điều kiện cho một đòn tấn công phủ đầu có thể vào Nga gây tổn thất nghiêm trọng.

Trong kịch bản đó, Nga lập luận, các tên lửa đánh chặn của Mỹ có thể được sử dụng để vô hiệu hóa một đòn tấn công trả đũa bằng cách tiêu diệt các tên lửa của Nga.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã làm dấy lên những câu hỏi về năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ, với các báo cáo cho thấy kho dự trữ tên lửa đánh chặn được sử dụng trong các hệ thống như THAAD và Patriot đã cạn kiệt đáng kể, có thể cần nhiều năm để xây dựng lại.

Theo ước tính ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump, hệ thống Golden Dome dự kiến ​​sẽ tiêu tốn khoảng 175 tỷ USD trong thập kỷ tới, mặc dù dự báo của Lầu Năm Góc sau đó đã tăng lên khoảng 185 tỷ USD và một số nhà phân tích cảnh báo rằng giá cuối cùng có thể cao hơn đáng kể.