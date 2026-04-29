Đông Nam Á trúng đòn khí hậu và năng lượng

Đó là, một đợt nắng nóng hiện càn quét khắp khu vực và nguy cơ thiếu hụt năng lượng do xung đột Trung Đông.

Theo trang Bloomberg, sự xuất hiện của hiện tượng El Niño vào mùa hè có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Chuyên gia Emi Gui của ĐH Monash (Malaysia) nhận định El Niño nhiều khả năng khiến nắng nóng cực đoan trở lại, làm gia tăng nguy cơ xảy ra cả hạn hán lẫn lũ lụt, đe dọa sinh mạng con người và các hoạt động nông nghiệp. Hiện tượng này cũng có thể gây ra tình trạng hạn hán khiến các loại cây trồng khô héo đồng thời làm suy giảm mực nước tại các hồ chứa phục vụ phát điện vào thời điểm nhu cầu năng lượng gia tăng.

Theo trang Bloomberg, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Thái Lan, nơi nhiệt độ đã tăng vọt lên trên 40 độ C trong những tuần gần đây, khiến chính quyền nhiều lần đưa ra cảnh báo nắng nóng ở mức độ "nguy hiểm". Mặt khác, kể từ tháng 3, chính phủ Thái Lan đã chỉ thị các văn phòng thuộc khu vực công đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26-27 độ C.

Philippines cũng yêu cầu không được điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa tại công sở xuống mức dưới 24 độ C kể từ tháng 3. Trang phục cho môi trường công sở cũng được điều chỉnh để giảm bớt sự khó chịu. Tại một chi nhánh của Văn phòng Giao thông đường bộ Philippines, nhân viên được phép mặc áo sơ mi có cổ màu sáng thay vì trang phục truyền thống vào ngày đầu tuần.

Indonesia chưa quy định cụ thể mức nhiệt độ cho máy điều hòa, nhưng nhân viên tại các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước cho biết đã nhận được thông báo nội bộ yêu cầu tiết giảm điện năng. Trong một số trường hợp, như tại khu phức hợp quốc hội ở thủ đô Jakarta, điều hòa, đèn chiếu sáng và thang cuốn được tắt sớm hơn bình thường. Tại Singapore, các cơ quan chính phủ cũng được chỉ đạo điều chỉnh thời gian vận hành của điều hòa, hệ thống chiếu sáng và thang máy.

Những chính sách trên được tiến hành song song với các biện pháp dài hạn hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng. Chẳng hạn như Thái Lan đang lên kế hoạch tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học pha trộn để giảm nhu cầu dầu thô. Trong khi đó, Indonesia đẩy nhanh việc triển khai hỗn hợp diesel sinh học với tỉ lệ cao hơn, dự kiến áp dụng vào tháng 7 tới thay vì đến năm 2027 như kế hoạch ban đầu.