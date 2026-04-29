Tấm hộ chiếu đặc biệt của Mỹ

Theo Hải Hưng | 29-04-2026 - 16:10 PM | Tài chính quốc tế

Hình ảnh Tổng thống Donald Trump bất ngờ xuất hiện trong mẫu hộ chiếu phiên bản giới hạn sắp phát hành nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

ABC News cho hay chân dung Tổng thống Donald Trump được in ở mặt trong của bìa, bao quanh còn có văn bản Tuyên ngôn độc lập và quốc kỳ Mỹ được in chìm.

Trang khác trong tấm hộ chiếu đặc biệt này in bức tranh nổi tiếng lúc các nhà lập quốc ký văn kiện Tuyên ngôn độc lập Mỹ.

"Hộ chiếu sẽ có các tác phẩm nghệ thuật tùy biến và hình ảnh được nâng cấp trong khi vẫn giữ nguyên các tính năng bảo mật hiện có" – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, thêm rằng hộ chiếu Mỹ là "loại giấy tờ có tính bảo mật cao nhất thế giới".

Việc phát hành hộ chiếu nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Tấm hộ chiếu đặc biệt của Mỹ- Ảnh 1.

Mẫu hộ chiếu Mỹ phiên bản giới hạn in hình Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng mẫu hộ chiếu phiên bản giới hạn này chỉ được cấp thông qua Cơ quan Hộ chiếu Washington. Trong khi đó, các văn phòng khác và hệ thống gia hạn trực tuyến vẫn tiếp tục phát hành mẫu hộ chiếu tiêu chuẩn.

Vị quan chức này nêu rõ người nộp hồ sơ nhận hộ chiếu thông qua Cơ quan Hộ chiếu Washington sẽ mặc định được cấp mẫu phiên bản giới hạn và không có quyền từ chối.

Cơ quan Hộ chiếu Washington hiện chỉ phục vụ theo hình thức đặt lịch hẹn. Để đặt lịch, người dân phải cung cấp bằng chứng về kế hoạch đi nước ngoài trong vòng 2 tuần và đồng ý trả khoản tiền xử lý nhanh 60 USD, không phát sinh thêm chi phí nào khác.

Hiện chưa rõ liệu chính quyền Mỹ có dỡ bỏ yêu cầu chứng minh nhu cầu đi quốc tế khẩn cấp hay không, cũng như thời điểm những thay đổi này chính thức có hiệu lực.

Hộ chiếu phiên bản đặc biệt chỉ là động thái mới nhất trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm đưa hình ảnh cá nhân ông vào các cơ quan và tài liệu của nước Mỹ.

Thực tế, áp phích chân dung Tổng thống Donald Trump đã được đặt mới ở tòa nhà Bộ Tư pháp, Bộ Lao động và Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Ngoài ra, các thẻ vào cổng các công viên quốc gia Mỹ năm 2026 cũng in hình chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm.

Hồi tháng 3, Ủy ban Mỹ thuật Quốc gia Mỹ đã phê duyệt thiết kế đồng xu vàng 24k kỷ niệm, khắc hình ảnh Tổng thống Donald Trump.

Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo sẽ in chữ ký ông Donald Trump vào các tờ tiền Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên chữ ký của tổng thống đương nhiệm được in lên tiền giấy.

Ông Calvin Coolidge (1872 – 1933) từng là tổng thống đương nhiệm duy nhất xuất hiện trên một đồng xu của Mỹ.

Luật liên bang Mỹ quy định hình ảnh tổng thống đương nhiệm không được xuất hiện trên tiền tệ Mỹ, dù chính quyền hiện tại cho rằng hạn chế này không áp dụng với tiền xu.

