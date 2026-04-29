Liên tục tấn công vào các khu sản xuất dầu mỏ của Nga, Ukraine nhận 'tin đắng'

Ukraine tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công sâu vào hạ tầng năng lượng của Nga khi tiến hành một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV). Đợt tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu lớn tại thành phố cảng Tuapse bên bờ Biển Đen trong đêm, làm dấy lên lo ngại mới về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo giới chức Nga, vụ tấn công đã gây ra đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Tuapse, tạo ra những cột khói đen khổng lồ bao trùm thành phố. Chính quyền địa phương phải khuyến cáo người dân ở trong nhà, đóng kín cửa sổ vì lo ngại các sản phẩm cháy độc hại phát tán vào không khí.

Đây không phải lần đầu cơ sở này bị nhắm mục tiêu. Nhà máy lọc dầu Tuapse vốn đã phải ngừng hoạt động từ ngày 16/4 sau một đợt tập kích trước đó của Ukraine và đến nay vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn.

Nhà máy Tuapse thuộc sở hữu của Rosneft, có công suất khoảng 12 triệu tấn dầu/năm, tương đương gần 240.000 thùng/ngày, chủ yếu phục vụ xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và dầu nhiên liệu qua Biển Đen.

Trong những tuần gần đây, Ukraine liên tiếp nhắm vào mạng lưới sản xuất dầu mỏ rộng lớn của Nga. Ngoài Tuapse, Kiev còn tấn công các cảng xuất khẩu dầu quan trọng tại Ust-Luga và Primorsk ở biển Baltic, hai đầu mối xử lý khoảng 40% lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga. Cảng Novorossiysk trên Biển Đen cũng nhiều lần trở thành mục tiêu.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng “phục vụ cho quân đội Nga tại Ukraine”.

Điều đáng chú ý là Tuapse nằm cách khu vực do Ukraine kiểm soát hơn 480 km, cho thấy năng lực tấn công tầm xa bằng UAV của Kiev đang ngày càng mở rộng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những quả cầu lửa lớn bốc lên từ nhà máy lọc dầu, trong khi nhiều cư dân phản ánh tro bụi và các giọt chất lỏng giống dầu rơi xuống khu dân cư. Một phần dầu cũng được cho là đã tràn ra Biển Đen, tạo thành các vệt loang rộng nhiều km2. Hơn 100 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để khống chế đám cháy, trong khi một số hộ dân gần nhà máy phải sơ tán khẩn cấp.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine đang khiến tình trạng thiếu hụt dầu toàn cầu thêm nghiêm trọng, đặc biệt khi thị trường năng lượng vốn đã chao đảo vì khủng hoảng tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để thực sự làm tê liệt ngành dầu mỏ Nga là nhiệm vụ rất khó khăn.

Sergey Vakulenko, chuyên gia tại Carnegie Russia Eurasia Center, cho biết sản lượng dầu Nga từng giảm mạnh vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 sau các cuộc tấn công của Ukraine, nhưng sau đó đã phục hồi.

Ngoài ra, giá dầu tăng vọt do chiến sự tại Trung Đông lại vô tình giúp Moscow hưởng lợi. Giá dầu Urals của Nga từng vượt mốc 116 USD/thùng, gần gấp đôi mức Nga dự toán ngân sách đầu năm.

Theo Vakulenko, Ukraine chỉ có thể gây tổn thất lớn nếu duy trì cường độ tấn công cao cùng lúc vào nhiều cảng và nhà máy lọc dầu trọng yếu.

Ông cho hay: “Nếu Ukraine tiếp tục đánh mạnh vào Ust-Luga, Primorsk và Novorossiysk cùng lúc, họ có thể tạo ra cú đánh đáng kể. Nhưng vấn đề là Kiev còn bao nhiêu UAV để duy trì nhịp độ đó.”

Theo WSJ﻿