Người phụ nữ từ "hành tinh khác" hạ cánh ở Mỹ, hộ chiếu đóng dấu quốc gia không hề tồn tại trên trái đất: Chuyện gì thế này?

Viral nhất lúc này: “Người phụ nữ đến từ hành tinh khác”

Một đoạn video kỳ lạ tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York (Mỹ) đang làm "dậy sóng" Internet, ghi lại cảnh một phụ nữ tự tin xuất trình hộ chiếu của 'Torenza', một quốc gia hoàn toàn không tồn tại trên bất kỳ bản đồ hay hồ sơ chính thức nào trên trái đất.

Đoạn clip, lan truyền mạnh mẽ trên TikTok và Instagram với hàng triệu lượt xem, cho thấy du khách này đến từ Tokyo và bình tĩnh giải thích về vị trí của Torenza ở khu vực Caucasus trong một cuộc phỏng vấn nhập cảnh khiến các nhân viên sân bay bàng hoàng.

"Các nhà chức trách tại Sân bay Quốc tế JFK đã bị sốc khi một phụ nữ đến từ Tokyo xuất trình hộ chiếu do một quốc gia tên là Torenza cấp. Một quốc gia mà theo tất cả các hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu đã biết, đơn giản là không tồn tại" một người bình luận.

Sự việc này đã gây ra một "cơn sốt" các giả thuyết, từ trò lừa bịp deepfake đến lỗi trục trặc của vũ trụ song song, trong bối cảnh những lo ngại về thông tin sai lệch do Trí tuệ Nhân tạo (AI) tạo ra đang gia tăng.

"Câu chuyện lan truyền về Người phụ nữ Hộ chiếu Torenza (một quốc gia chưa từng tồn tại) hạ cánh tại Sân bay Quốc tế JFK đang làm dấy lên mối lo ngại về thông tin sai lệch từ tin tức do AI tạo ra," một người dùng viết trên nền tảng X (trước đây là Twitter) kèm theo đoạn video gây bão.

Tuy nhiên, sự thật đã được làm rõ. Đoạn video này là do AI tạo ra. Hệ thống fact-check Grok do Elon Musk hậu thuẫn đã kiểm chứng điều này:

"Câu chuyện lan truyền này về một phụ nữ ở JFK với hộ chiếu 'Torenza' dường như là một trò lừa bịp, được lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị cũ 'Người đàn ông đến từ Taured'. Không có nguồn tin tức đáng tin cậy hay tuyên bố chính thức nào của sân bay xác nhận điều đó. Đây có khả năng là thông tin sai lệch do AI tạo ra đang lan truyền trên mạng xã hội."

Quay ngược thời gian: Bí ẩn “Người đàn ông đến từ Taured” tại Tokyo

Đáng chú ý, vụ việc này lại gợi nhớ đến một sự kiện tương tự đã xảy ra vào mùa hè năm 1954 tại Sân bay Haneda của Tokyo.

Sân bay Haneda khi đó đã chứng kiến một sự cố kỳ lạ: Một người đàn ông da trắng ăn mặc chỉnh tề, đến trên một chuyến bay từ châu Âu, tự tin xuất trình hộ chiếu của một quốc gia mà không ai từng nghe nói đến - Taured.

Người đàn ông khăng khăng rằng Taured là một quốc gia có chủ quyền nhỏ nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha, chính xác là vị trí của Andorra ngày nay.

Hộ chiếu của ông trông có vẻ thật, đầy đủ các con dấu nhập cảnh từ nhiều quốc gia có thật, bao gồm cả Nhật Bản. Nói trôi chảy nhiều ngôn ngữ, ông tuyên bố đang trong một chuyến công tác thường lệ, khiến các nhân viên hải quan bối rối vì không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về Taured trên thế giới.

Các nhà chức trách đã giam giữ ông qua đêm tại một khách sạn gần đó dưới sự canh gác nghiêm ngặt để điều tra. Nhưng đến sáng hôm sau, cả du khách bí ẩn này và tất cả đồ đạc của ông đã biến mất không một dấu vết. Không có ghi nhận nào về việc ông rời đi, và căn phòng khách sạn của ông vẫn bị khóa từ bên trong. Câu chuyện này sau đó được biết đến với tên gọi "Người đàn ông đến từ Taured".

Nguồn: Hindustand Times