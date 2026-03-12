Hộ chiếu nước nào đắt nhất thế giới?

Cuốn hộ chiếu đắt nhất

Theo Timeout , Australia đã nâng lệ phí hộ chiếu phổ thông cho người trưởng thành lên 422 AUD, trở thành đất nước có lệ phí đăng ký hộ chiếu đắt nhất thế giới.

Hiện nay, hộ chiếu 10 năm cho người trưởng thành có giá 422 AUD, trong khi hộ chiếu 5 năm cho trẻ em hoặc người cao tuổi có giá khoảng 213 AUD. Ngoài ra, người nộp đơn có thể phải trả thêm phí cho các dịch vụ bổ sung như xử lý khẩn cấp (308 AUD) hoặc phụ phí nộp hồ sơ từ nước ngoài lên tới 189 AUD. Những khoản này khiến tổng chi phí làm hộ chiếu có thể tăng đáng kể trong một số trường hợp.

Phần đông khách nước ngoài chọn du lịch Australia vào mùa xuân.

Theo Passport Index 2026, hộ chiếu của Australia đứng thứ 8 trên thế giới về khả năng đi lại không cần visa.

Hộ chiếu Australia cho phép tiếp cận hơn 169 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều đó giúp công dân nước này dễ dàng đi lại tại phần lớn 85% quốc gia trên thế giới, bao gồm khu vực châu Âu, châu Mỹ và nhiều quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia giải thích việc tăng giá nhằm duy trì chất lượng và tính bảo mật cao của hộ chiếu. Mức phí cao sẽ bảo vệ công dân trước nguy cơ giả mạo danh tính và gian lận. Cơ chế điều chỉnh phí theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm đã được áp dụng từ năm 2011.

Hệ thống cấp hộ chiếu của Australia hoạt động theo nguyên tắc thu hồi toàn bộ chi phí, nghĩa là lệ phí người nộp đơn phải chi trả sẽ bao gồm chi phí sản xuất hộ chiếu, công nghệ chống làm giả, hệ thống dữ liệu sinh trắc học, nhân sự xử lý hồ sơ và các dịch vụ lãnh sự ở nước ngoài.

Dù áp dụng công nghệ hiện đại, cuốn hộ chiếu đắt đỏ vẫn nhận nhiều chỉ trích vì giá thành cao nhưng chất lượng chưa tương xứng, dễ bị quăn mép khi tiếp xúc với độ ẩm cao.

Phí visa Nhật tăng chóng mặt

Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua tại cuộc họp Nội các dự thảo sửa đổi Luật Quản lý xuất nhập cảnh, trong đó đề xuất nâng mức trần lệ phí nộp đơn xin vĩnh trú từ 10.000 yên (1,6 triệu đồng) lên tối đa 300.000 yên (49,6 triệu đồng).

Theo quy định hiện hành, trần lệ phí đối với các thủ tục lưu trú của người nước ngoài được giới hạn ở 10.000 yên. Tuy nhiên, theo Japan Times , trong bối cảnh số người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản đã đạt hơn 4 triệu người vào cuối năm ngoái - mức cao nhất từ trước tới nay, chính phủ nước này cho rằng cần tăng cường các chính sách quản lý và hệ thống hành chính liên quan.

Ngân sách du lịch Nhật Bản sẽ tăng lên đáng kể.

Dự thảo luật cũng đề xuất nâng mức trần lệ phí đối với thủ tục thay đổi tư cách lưu trú và gia hạn thời gian lưu trú lên tối đa 100.000 yên (16,5 triệu đồng). Mức phí cụ thể sẽ được quy định bằng sắc lệnh của chính phủ, tùy theo tình hình kinh tế và biến động chi phí. Dự luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội Nhật Bản xem xét trong thời gian tới.

Giới chức Nhật Bản xem đây là động thái nhằm ngăn chặn trường hợp lưu trú quá hạn, hoặc những người có tiền án tiền sự đến Nhật Bản, trong bối cảnh nước này đón lượng khách quốc tế kỷ lục trong năm 2025 với 42,7 triệu lượt. Tại Nhật Bản, người xin nhập tịch cần phải sống ở Nhật Bản ít nhất 5 năm liên tục, bằng một nửa thời gian yêu cầu đối với người xin thường trú.