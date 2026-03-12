Sốc với chi phí thực tế của AI: Cao gấp 4 lần báo giá ban đầu, doanh nghiệp vỡ mộng vì những tờ hóa đơn ‘vài cent’

Nhiều doanh nghiệp đang rơi vào cái bẫy "chi phí bề nổi" khi triển khai AI. Các báo cáo mới nhất chỉ ra rằng, chi phí phần mềm thực tế chỉ chiếm một phần nhỏ, trong khi "tảng băng chìm" vận hành có thể khiến ngân sách phình to tới 60-80% ngoài dự kiến.

Trong làn sóng chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo, các CEO thường bắt đầu bằng câu hỏi: "Mỗi tháng mất bao nhiêu tiền bản quyền?". Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế từ Gartner và LexData Labs, đây là cách tiếp cận ngược. Với AI, giá trị của "xăng" (token) có vẻ rẻ, nhưng chi phí để duy trì "động cơ" và hệ thống vận hành mới là bài toán hóc búa về TCO (Total Cost of Ownership - Tổng chi phí sở hữu).

Hầu hết mọi người đang tính toán chi phí AI theo kiểu "mua một chiếc xe máy và chỉ tính tiền xăng". Nhưng thực tế, để AI thực sự chạy được và ra tiền, doanh nghiệp cần cả một hệ thống đường xá, bảo trì và kỹ năng lái xe chuyên nghiệp.

Cái bẫy càng dùng càng đắt

Sai lầm phổ biến nhất trong mô hình tài chính AI là coi chi phí mô hình là chi phí cố định. Thực tế, AI hoạt động theo mô hình OpEx (chi phí vận hành) dựa trên cường độ sử dụng thực tế.

Một tài khoản ChatGPT Plus hay Claude Pro có giá 20 USD/tháng. Nhìn có vẻ rẻ, nhưng với một team 50 nhân sự, con số này là 1.000 USD/tháng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Khi nhu cầu tăng cao, doanh nghiệp sẽ phải nâng cấp lên các gói Enterprise với mức phí có thể gấp đôi hoặc gấp ba để đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu.

Theo nghiên cứu từ LexData Labs (10/2025), chi phí Inference (suy luận) thường chiếm tới 70-90% tổng chi phí tính toán trong vòng đời của một giải pháp AI. Một kịch bản doanh nghiệp tầm trung có mức TCO cơ sở khoảng 7,2 triệu USD trong 3 năm, tuy nhiên, sau khi tính toán khoảng 150 triệu lượt gọi inference, con số này có thể lên tới 11,6 triệu USD.

Nói cách khác, việc sử dụng thực tế có thể cộng thêm 60% vào tổng chi phí dự án. Mặc dù giá vài cent cho mỗi triệu token nghe có vẻ rẻ, nhưng đây chỉ là "ảo giác API" bởi khi áp dụng kiến trúc RAG (Retrieval Augmented Generation - xu hướng giúp AI đọc hiểu dữ liệu nội bộ) thì lượng token đầu vào (prompt) sẽ tăng vọt do hệ thống phải "nhồi" thêm hàng nghìn trang tài liệu ngữ cảnh vào mỗi câu hỏi.

Nghiên cứu từ Gartner chỉ ra một thực tế phũ phàng hơn khi chi phí bản quyền phần mềm thường chỉ đại diện cho 20-35% tổng chi phí triển khai, trong khi 65-80% còn lại (tương đương cao gấp 4 lần chí bản quyền) nằm ở những khoản chi mà doanh nghiệp thường xuyên đánh giá thấp.

Một trong những "hố đen" ngân sách lớn nhất chính là dữ liệu. AI không hoạt động trong chân không. Để AI có ích, nó phải "nói chuyện" được với hệ thống CRM, ERP hay kho dữ liệu sẵn có của công ty.

Theo tờ Financial Times, khoảng 80% công việc của một chuyên gia dữ liệu thực tế là chuẩn bị và làm sạch dữ liệu. Tại các doanh nghiệp, nơi dữ liệu thường nằm rải rác phân tán trong các nền tảng, khiến chi phí số hóa và chuẩn hóa dữ liệu để tùy chỉnh kết nối (integration) thường cao gấp 2-3 lần dự toán ban đầu.

Chi phí kỹ thuật là một gánh nặng đáng kể khi việc kết nối AI với các hệ thống cũ đòi hỏi những tùy chỉnh phức tạp. Các chuyên gia từ StackAI cảnh báo rằng nếu không có một chiến lược tích hợp rõ ràng, doanh nghiệp không phải đang mua năng lực AI mà thực chất là đang "mua" thêm những khoản chi tiêu không kế hoạch trong tương lai.

Ngay cả khi không tự huấn luyện mô hình AI của riêng công ty thì việc xây dựng hệ thống RAG để AI đọc hiểu kiến thức nội bộ cũng tiêu tốn từ vài nghìn đến cả chục nghìn USD tiền nhân công và hạ tầng.

Bên cạnh đó, nghịch lý lớn nhất hiện nay là sự đứt gãy giữa kỳ vọng của lãnh đạo và thực tế vận hành khi theo một khảo sát của Jefferies, có tới 74% CFO thấy được lợi ích về năng suất từ AI, nhưng chỉ 5% thực sự cắt giảm được chi phí và chỉ vỏn vẹn 6% ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu.

Đi cùng với đó là sự cảnh báo về hiện tượng "Agent Washing", nơi Gartner dự báo hơn 40% dự án AI tác vụ (Agentic AI) sẽ bị hủy bỏ vào năm 2027 do chi phí leo thang và giá trị kinh doanh không rõ ràng.

Thực tế, nhiều nhà cung cấp đang thực hiện gắn nhãn AI cho các chatbot thông thường khiến doanh nghiệp đầu tư sai chỗ.

Cuối cùng, lỗ hổng kỹ năng vẫn là một rào cản lớn khi khoản đầu tư cho con người, bao gồm đào tạo và quản trị thay đổi (Training & Change Management), thường chiếm tỷ trọng lớn trong 70% giá trị mà AI mang lại theo đánh giá của BCG.

Nếu thiếu hụt kỹ năng sử dụng như Prompt Engineering và các quy trình mới, công cụ AI sẽ chỉ nằm đó tiêu tốn phí duy trì hàng tháng mà không thể tạo ra ROI thực tế.

Rủi ro pháp lý

Trong bối cảnh hành lang pháp lý về AI đang dần hình thành, chi phí cho bảo mật dữ liệu và tuân thủ (Compliance) không còn là tùy chọn mà trở thành một phần tất yếu của bài toán chi phí.

Điều này bao gồm những chi phí ẩn về an ninh, nơi doanh nghiệp buộc phải đầu tư vào các lớp bảo mật, kiểm toán dữ liệu và đôi khi là hạ tầng Hybrid Cloud riêng biệt để đảm bảo dữ liệu nhạy cảm không bị rò rỉ khi sử dụng các mô hình công cộng.

Theo nhận định từ StackAI, các chi phí liên quan đến pháp lý và bảo mật này thường có đặc điểm là xuất hiện muộn trong vòng đời dự án nhưng lại gây ra những áp lực cực lớn lên dòng tiền của doanh nghiệp nếu không được hoạch định ngay từ giai đoạn đầu.

Để không trở thành một phần của con số 75% dự án AI thất bại, nhiều chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần thay đổi căn bản cách lập ngân sách bằng việc áp dụng nguyên tắc "lập ngân sách như một nhà vận hành" (Budget like an operator) thay vì một người làm thí nghiệm, nghĩa là phải tính toán dựa trên đơn vị kinh tế (unit economics) của mỗi lượt tương tác AI thực tế.

Ngoài ra, việc phân bổ nguồn lực cần tuân theo công thức 70/20/10 với 70% ngân sách dành cho con người và thay đổi quy trình, 20% cho dữ liệu cùng hạ tầng và chỉ 10% thực sự dành cho mô hình AI.

Tóm lại, doanh nghiệp nên áp dụng lộ trình cấp vốn theo giai đoạn (Phased Funding) và chỉ thực hiện giải ngân thêm khi các cột mốc quan trọng về sẵn sàng dữ liệu, khả năng tích hợp và mức độ chấp nhận của người dùng được xác thực rõ ràng thông qua các chỉ số đo lường cụ thể.

AI là một cuộc đua marathon, không phải chạy nước rút. Đừng để những con số "vài cent" làm mờ mắt trước một kế hoạch tài chính dài hạn.

*Nguồn: Gartner, FT, McKinsey, LexData