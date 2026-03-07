AI và Robot đã "xâm chiếm" ngành biểu diễn và sáng tạo ở Trung Quốc chấn động đến thế này!

Chương trình đêm hội mừng xuân Xuân Vãn (Spring Festival Gala) 2026 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vừa qua không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật truyền thống. Đây thực sự đã trở thành một "sàn diễn công nghệ" khổng lồ, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) và các thế hệ robot hình người tiên tiến nhất đã thực hiện một cuộc "đổ bộ" quy mô lớn, khiến hàng tỷ khán giả theo dõi trực tuyến phải kinh ngạc vì sự xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo.

Cơn địa chấn từ những võ sĩ thép biết múa kiếm và đi túy quyền

Tâm điểm gây xôn xao nhất trong đêm Gala chính là màn trình diễn võ thuật kết hợp giữa các nghệ sĩ thực thụ và dàn robot hình người (humanoid robot) thế hệ mới. Những cái tên như Unitree H1, Noetix hay MagicLab không còn là những cỗ máy thô cứng trong phòng thí nghiệm. Trên sân khấu rực rỡ, chúng thực hiện các bài quyền, múa kiếm và sử dụng côn nhị khúc với độ chính xác tuyệt đối.

Màn trình diễn đêm Xuân vãn 2026

Kinh ngạc hơn cả là phân đoạn dàn robot thực hiện các động tác "túy quyền" — một bộ môn võ thuật đòi hỏi sự uyển chuyển và khả năng giữ thăng bằng cực khó. Việc các robot có thể loạng choạng giả vờ say nhưng vẫn đứng vững và tung ra các cú đá xoay người cho thấy thuật toán điều khiển trọng tâm đã đạt đến mức thượng thừa. Theo các chuyên gia, để có được vài phút biểu diễn này, các kỹ sư đã phải đổ vào hàng nghìn giờ dữ liệu mô phỏng hành vi con người thông qua công nghệ học sâu (deep learning).

5 ngày hoàn thành 1 bộ phim nhờ AI

Trong lĩnh vực sản xuất nội dung, bộ phim ngắn "Hoắc Khứ Bệnh" đang gây bão gần đây chính là ví dụ điển hình nhất cho sự "thay da đổi thịt" này. Toàn bộ tác phẩm được thực hiện trong vỏn vẹn 5 ngày bởi một nhóm sáng tạo trẻ chỉ với 3 thành viên do Dương Hàn Hán dẫn dắt. Đây là điều không tưởng đối với quy trình làm phim truyền thống, vốn đòi hỏi hàng tuần để chuẩn bị bối cảnh và hậu kỳ.

Hình ảnh thiên binh vạn mã trong phim AI chỉ cần vài câu lệnh

Điều khiến giới làm phim thực sự ngỡ ngàng chính là bài toán kinh phí. Với mức đầu tư chỉ khoảng 10 triệu đồng, dự án vẫn đạt được độ sắc nét và sức hút khổng lồ với hơn 500 triệu lượt xem. Theo nhóm sản xuất, AI đã giúp cắt giảm chi phí hiệu ứng đặc biệt từ 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng) mỗi giây xuống chỉ còn khoảng 3 NDT (hơn 10 nghìn đồng). Sự sụt giảm chi phí tới 1.000 lần này đang biến AI thành một "vũ khí" tối thượng, giúp các nhóm sáng tạo nhỏ lẻ có thể đối đầu trực diện với những hãng phim lớn có nguồn vốn khổng lồ.

Kỷ nguyên của những "nhà sáng tạo kỹ thuật số"



Thành công của phim ngắn AI chỉ là một mảng miếng trong bức tranh tổng thể. Tại Trung Quốc, AI đang được đẩy mạnh để vận hành các dây chuyền sản xuất nội dung tự động. Các hệ thống xử lý hoạt hình dựa trên AI có thể nâng hiệu suất làm việc lên gấp ba lần nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh đạt chuẩn điện ảnh.

Đạo diễn Dương Hàn Hán cho biết, việc sử dụng các nền tảng xử lý 360nm kết hợp cùng các công cụ chỉnh sửa phổ biến như CapCut đã biến quy trình làm phim phức tạp thành một dây chuyền công nghiệp gọn nhẹ. Điều này cho thấy rào cản kỹ thuật đang dần biến mất, mở đường cho một kỷ nguyên mà ý tưởng mới là thứ quyết định thành bại, chứ không phải là túi tiền hay đội ngũ nhân sự hùng hậu.

Cuộc đổ bộ của AI và Robot tại Trung Quốc đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Cách vận hành của ngành công nghiệp nội dung đã thay đổi mãi mãi. Việc giảm thiểu chi phí kỹ xảo xuống mức tối thiểu và rút ngắn thời gian sản xuất từ tháng xuống ngày đang tạo ra một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ trong giới trẻ.

Dù vẫn còn đó những tranh luận về tính nhân văn hay bản quyền, không thể phủ nhận rằng AI đang mang lại cơ hội công bằng cho tất cả những ai có đam mê sáng tạo. Trung Quốc đang tiến rất nhanh trong việc biến những cỗ máy vô tri và những dòng code khô khan thành những "nghệ sĩ" thực thụ trên cả màn ảnh lẫn sân khấu đời thực.

Tổng hợp