Trung Quốc lại vừa tạo ra 1'cơn sốt' trí tuệ nhân tạo khiến thế giới choáng váng, đến cụ già 60 tuổi cũng quan tâm

Ngày 6/3/2026, trụ sở Tencent tại Thâm Quyến chứng kiến hàng trăm người dân xếp hàng dài chờ đợi để được các kỹ sư của Tencent Cloud cài đặt miễn phí OpenClaw, một AI agent mã nguồn mở đang tạo nên cơn sốt tại thị trường Trung Quốc. Dù trời mưa, hàng người vẫn kiên nhẫn đợi đến lượt mình, cho thấy sự quan tâm chưa từng có của công chúng với công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Điều đáng chú ý nhất là sự đa dạng trong độ tuổi của những người tham gia. Không chỉ có giới trẻ am hiểu công nghệ, cả những người cao tuổi trên 60 tuổi, trong đó có kỹ sư hàng không đã nghỉ hưu và cả nhân viên thủ thư, cũng quan tâm đến AI agent mới này. Sự hiện diện của thế hệ lớn tuổi cho thấy AI agent không còn là công nghệ xa lạ mà đã trở thành xu hướng lan tỏa rộng rãi trong xã hội Trung Quốc, vượt qua rào cản về độ tuổi và trình độ kỹ thuật.

Dịch vụ mà Tencent Cloud cung cấp không đơn thuần là cài đặt phần mềm. Đây là gói giải pháp trọn gói bao gồm cài đặt ứng dụng, cấu hình các mô hình AI, tích hợp với các kênh nhắn tin phổ biến tại Trung Quốc như Feishu, DingTalk, WeCom, và mở khóa các kỹ năng nâng cao. OpenClaw đã được tích hợp với nhiều mô hình AI nội địa Trung Quốc như DeepSeek, cho phép người dùng có nhiều lựa chọn về hiệu suất và chi phí.

OpenClaw là dự án mã nguồn mở ra mắt cuối năm 2025 và đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trong cộng đồng AI. Chỉ trong thời gian ngắn, dự án đạt hơn 100.000 lượt đánh dấu sao trên GitHub và thu hút hàng triệu lượt truy cập mỗi tuần.

Sự bùng nổ của OpenClaw diễn ra trong bối cảnh ngành AI đang chuyển trọng tâm từ mô hình hội thoại sang các hệ thống có khả năng hành động. Những sản phẩm mới không còn dừng ở việc trả lời prompt mà hướng tới việc tự tìm cách giải quyết vấn đề, vận hành phần mềm và làm việc trong thời gian dài mà không cần người dùng giám sát liên tục. Đây cũng là lý do OpenAI nhấn mạnh mục tiêu xây dựng các AI agent cá nhân có thể hỗ trợ người dùng trong đời sống và công việc hàng ngày.

OpenClaw hiện đang nhanh chóng trở thành xu hướng mới. Các cơ quan công quyền từ cấp tỉnh tới thành phố tại Trung Quốc đều đang đua nhau thử nghiệm và quảng bá công cụ này, tạo nên một “cơn sốt công nghệ” mới trong bộ máy hành chính.

Theo thông tin từ Nikkei Asia, nhiều địa phương tại Trung Quốc đã bắt đầu triển khai OpenClaw vào các hoạt động công vụ thường ngày. Công cụ này được sử dụng để hỗ trợ cán bộ xử lý văn bản, tóm tắt báo cáo, phân tích dữ liệu và thực hiện các tác vụ hành chính lặp lại - những công việc vốn tiêu tốn nhiều thời gian của bộ máy công quyền.

Một số nơi thậm chí còn tổ chức các khóa đào tạo để cán bộ nhanh chóng làm quen với công cụ AI mới. Trong nhiều trường hợp, việc triển khai OpenClaw được xem như một phần của chiến lược chuyển đổi số, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện chất lượng dịch vụ công.

Sự bùng nổ của OpenClaw khiến nhiều người liên tưởng đến “cơn sốt” trước đó liên quan tới các mô hình AI nội địa như DeepSeek. Khi DeepSeek nổi lên, hàng loạt công ty Trung Quốc đã nhanh chóng tích hợp công nghệ này, từ quản lý dữ liệu cho tới hỗ trợ ra quyết định trong hành chính.

Điểm đáng chú ý là OpenClaw được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ phương Tây, nhưng lại được đón nhận mạnh mẽ tại Trung Quốc. Điều này cho thấy nhu cầu rất lớn đối với các công cụ AI có khả năng tự động hóa công việc văn phòng và nâng cao hiệu suất trong khu vực công.

Theo thông tin từ South China Morning Post, doanh nhân công nghệ Fu Sheng tại Trung Quốc đã chia sẻ về thành quả sau 14 ngày huấn luyện trợ lý ảo OpenClaw. Trong thời gian dưỡng thương sau tai nạn, ông đã biến công cụ AI này thành một cộng sự đắc lực khi có thể thay ông gửi lời chúc Tết đến hơn 600 người bạn chỉ trong vỏn vẹn 4 phút, đồng thời tự động sáng tạo các bài đăng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội ngay cả khi ông đang nghỉ ngơi hoặc bận rộn với các công việc khác.

Vài năm trở lại đây, Trung Quốc đẩy mạnh việc đưa trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực, từ giám sát đô thị, giao thông thông minh cho đến các nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Chính quyền trung ương khuyến khích các địa phương thử nghiệm công nghệ mới, tạo ra một môi trường cạnh tranh ngầm giữa các thành phố trong việc ứng dụng AI.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc ứng dụng AI trong khu vực công cần đi kèm với các tiêu chuẩn chặt chẽ về bảo mật dữ liệu, độ chính xác của thuật toán và trách nhiệm giải trình. Nếu không, những “cơn sốt công nghệ” có thể chỉ mang tính ngắn hạn mà chưa chắc tạo ra thay đổi thực chất.

