Tạp chí Mỹ xếp T-72 của Nga đứng đầu danh sách "Xe tăng mạnh nhất thế giới"

Theo An Khê | 29-04-2026 - 18:27 PM | Tài chính quốc tế

Tạp chí The National Interest của Mỹ vừa công bố bảng xếp hạng 10 xe tăng hàng đầu trên chiến trường hiện nay.

Xe tăng T-72 của Nga (Ảnh: TASS)

Trong bảng xếp hạng này, xe tăng T-72 của Nga đứng ở vị trí số một, vượt qua nhiều mẫu xe tăng hiện đại khác.

Theo đánh giá của tạp chí, T-72 dẫn đầu nhờ khả năng sống sót cao, hệ thống phòng vệ hiệu quả, cũng như năng lực cơ động trên quãng đường dài mà không cần tiếp tế thường xuyên. Ngoài ra, mẫu xe này còn được đánh giá cao về tính linh hoạt, khả năng nâng cấp, chi phí sản xuất tương đối thấp và khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò trên chiến trường.

Bảng xếp hạng cũng nhấn mạnh rằng T-72 "đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một xe tăng hiệu quả". Đáng chú ý, dù chiến trường hiện đại chứng kiến sự gia tăng sử dụng các loại vũ khí mới như máy bay không người lái, T-72 vẫn được cho là có thể tiếp tục đóng góp quan trọng vào năng lực tác chiến của Nga trong xung đột tại Ukraine.

Xếp thứ hai trong danh sách là xe tăng M1 Abrams của Mỹ, nổi bật với hỏa lực mạnh và hệ thống điện tử tiên tiến. Đứng thứ ba là Merkava V của Israel, được đánh giá cao về khả năng bảo vệ kíp lái và thiết kế phù hợp với điều kiện tác chiến đặc thù.

Xe tăng T-72 chính thức được đưa vào biên chế của quân đội Liên Xô từ mùa Hè năm 1973. Mẫu xe này do Cục thiết kế xe tăng thuộc Uralvagonzavod phát triển, hiện là một phần của tập đoàn Rostec. Trải qua nhiều thập kỷ, T-72 đã được cải tiến qua nhiều phiên bản như T-72A, T-72B, T-72BA, T-72B3 và phiên bản mới nhất T-72B3M.

Hiện nay, T-72 vẫn đang phục vụ trong lực lượng vũ trang của gần 50 quốc gia, trở thành một trong những dòng xe tăng phổ biến nhất trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng sự kết hợp giữa tính hiệu quả, độ tin cậy và khả năng nâng cấp linh hoạt là những yếu tố then chốt giúp T-72 duy trì vị thế quan trọng trong môi trường tác chiến hiện đại.

Bảng xếp hạng của The National Interest được xem là một trong những đánh giá tham khảo đáng chú ý về năng lực khí tài quân sự, phản ánh xu hướng phát triển và ứng dụng các phương tiện chiến đấu trong bối cảnh xung đột ngày càng phức tạp.


Không phải Trung Quốc, một quốc gia đang có gần 100 triệu thùng dầu không dùng đến, phải trữ trong cả 'kho rác'

Bị Moscow thẳng tay cắt đứt nguồn cung hàng triệu thùng dầu, một nước EU 'cầu cứu' nước láng giềng của Nga

Hé lộ những quốc gia tiếp theo có thể rời OPEC: 'Thành trì' dầu mỏ nguy cơ rạn nứt

Sâu 385 mét trong một hang động ở đáy biển Nhật Bản, một chớp sáng xanh bí ẩn đã hé lộ điều "chưa từng biết trước đây"

Elon Musk tiên đoán không tưởng về 4 năm tới, tuyên bố con người sẽ phí sức nếu cố làm điều này

Tấm hộ chiếu đặc biệt của Mỹ

