Tổng thống Mỹ Trump họp khẩn với lãnh đạo dầu khí giữa lúc bế tắc với Iran

Theo Bình Giang | 29-04-2026 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump đã triệu tập cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu khí tại Nhà Trắng trong bối cảnh căng thẳng với Iran kéo dài, nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn và giá năng lượng tăng mạnh.

Theo Axios , Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các cố vấn cấp cao đã gặp gỡ lãnh đạo nhiều tập đoàn năng lượng lớn tại Nhà Trắng hôm thứ Ba (28/4) để thảo luận về tác động của cuộc khủng hoảng Trung Đông đối với thị trường dầu khí.

Trong số những người tham dự có Giám đốc điều hành của Tập đoàn Chevron, ông Mike Wirth. Ngoài ra còn có Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và các đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết các cuộc gặp như vậy diễn ra thường xuyên nhằm thu thập ý kiến từ doanh nghiệp về thị trường năng lượng trong và ngoài nước. Nội dung thảo luận lần này bao gồm sản xuất nội địa, triển vọng của Venezuela, giá dầu tương lai, khí tự nhiên và vận tải biển.

Cuộc họp diễn ra khi Mỹ đối mặt với áp lực lớn từ giá xăng dầu tăng cao. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình đã lên tới 4,18 USD/gallon - mức cao nhất kể từ năm 2022.

Nhà Trắng đã triển khai một số biện pháp giảm áp lực, bao gồm miễn trừ Đạo luật Jones để linh hoạt vận chuyển nhiên liệu trong nước. Tuy nhiên, các lựa chọn chính sách vẫn khá hạn chế trước cú sốc thị trường.

Sự bất ổn đang đè nặng lên nhiều doanh nghiệp. Nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, nó sẽ làm giảm nhu cầu dầu mỏ tại Mỹ và trên toàn thế giới.

Giá năng lượng leo thang gắn liền với tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, đặc biệt khi nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu đường biển thế giới ngày càng rõ rệt.

Biến động lớn từ OPEC

Trong một diễn biến đáng chú ý, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố sẽ rút khỏi OPEC và cả OPEC+ từ ngày 1/5.

"Quyết định này phù hợp với tầm nhìn chiến lược và kinh tế dài hạn của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng như sự phát triển của ngành năng lượng, bao gồm việc đẩy nhanh đầu tư vào sản xuất năng lượng trong nước", theo hãng tin WAM.

Động thái này được cho là giáng một đòn mạnh vào OPEC và thành viên hàng đầu của tổ chức này, trong đó có Ả Rập Xê Út. Tổ chức này chiếm 36% sản lượng dầu mỏ toàn cầu và cùng nhau kiểm soát gần 80% tổng trữ lượng dầu mỏ trên thế giới.

OPEC là một nhóm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ phối hợp sản xuất để kiểm soát nguồn cung và định giá. OPEC+ là một liên minh rộng lớn hơn bao gồm Nga và các quốc gia khác không phải là thành viên của OPEC.

"Quyết định rút khỏi OPEC của UAE phản ánh sự phát triển dựa trên chính sách, phù hợp với các yếu tố cơ bản của thị trường dài hạn. Chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp nguồn cung đáng tin cậy, có trách nhiệm và ít phát thải carbon hơn, đồng thời hỗ trợ thị trường toàn cầu ổn định", Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Al Mazrouie viết trên nền tảng X.

OPEC được thành lập năm 1960 bởi Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq, Venezuela và Kuwait. UAE gia nhập bảy năm sau đó. UAE nằm trong số mười quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 3% đến 4% sản lượng dầu toàn cầu.

Bình luận về động thái mới nhất của UAE, Giám đốc điều hành của Qamar Energy, một công ty tư vấn có trụ sở tại Dubai cho biết, việc nước này rời khỏi OPEC+ có thể khiến các thành viên khác làm theo nhằm thoát khỏi những hạn chế về sản lượng của liên minh.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

Giữa lúc cả thế giới thiếu xăng, dầu, Trung Quốc đã 'biến' CO2 thành nhiên liệu cho máy bay, hiệu suất ổn định suốt 800 giờ

Giữa lúc cả thế giới thiếu xăng, dầu, Trung Quốc đã 'biến' CO2 thành nhiên liệu cho máy bay, hiệu suất ổn định suốt 800 giờ Nổi bật

Lần đầu tiên sau 2 tháng, một nước đồng minh của Mỹ thành công đưa tàu chở 2 triệu thùng dầu vượt eo biển Hormuz mà không cần trả phí cho Iran, hàng chục tàu vẫn đang mắc kẹt

Lần đầu tiên sau 2 tháng, một nước đồng minh của Mỹ thành công đưa tàu chở 2 triệu thùng dầu vượt eo biển Hormuz mà không cần trả phí cho Iran, hàng chục tàu vẫn đang mắc kẹt Nổi bật

Tạp chí Mỹ xếp T-72 của Nga đứng đầu danh sách "Xe tăng mạnh nhất thế giới"

Tạp chí Mỹ xếp T-72 của Nga đứng đầu danh sách "Xe tăng mạnh nhất thế giới"

18:27 , 29/04/2026
Hé lộ những quốc gia tiếp theo có thể rời OPEC: 'Thành trì' dầu mỏ nguy cơ rạn nứt

Hé lộ những quốc gia tiếp theo có thể rời OPEC: 'Thành trì' dầu mỏ nguy cơ rạn nứt

17:30 , 29/04/2026
Sâu 385 mét trong một hang động ở đáy biển Nhật Bản, một chớp sáng xanh bí ẩn đã hé lộ điều "chưa từng biết trước đây"

Sâu 385 mét trong một hang động ở đáy biển Nhật Bản, một chớp sáng xanh bí ẩn đã hé lộ điều "chưa từng biết trước đây"

16:44 , 29/04/2026
Elon Musk tiên đoán không tưởng về 4 năm tới, tuyên bố con người sẽ phí sức nếu cố làm điều này

Elon Musk tiên đoán không tưởng về 4 năm tới, tuyên bố con người sẽ phí sức nếu cố làm điều này

16:33 , 29/04/2026

