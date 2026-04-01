Fed giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong hơn 3 thập kỷ, các quan chức có động thái hiếm thấy

Đúng như dự báo của thị trường, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu giữ lãi suất quỹ liên bang trong vùng 3,5%-3,75%. Trước cuộc họp, giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ không thay đổi chính sách, với xác suất được thị trường dự đoán lên tới 100%.

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ lớn nằm ở mức độ chia rẽ trong nội bộ Fed. Thay vì một quyết định tương đối đồng thuận như nhiều lần trước, cuộc họp lần này chứng kiến tỷ lệ bỏ phiếu 8-4, mức bất đồng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.

Lần gần nhất có tới 4 thành viên FOMC phản đối trong một cuộc họp là vào tháng 10/1992. Thống đốc Fed Stephen Miran tiếp tục phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất và kêu gọi cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm. Kể từ khi gia nhập Fed vào tháng 9/2025, ông Miran liên tục theo đuổi quan điểm nới lỏng mạnh tay hơn để hỗ trợ thị trường lao động.

Trong khi đó, 3 phiếu phản đối còn lại đến từ Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari và Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan. Khác với Miran, nhóm này không phản đối việc giữ nguyên lãi suất, mà phản đối ngôn từ trong thông cáo sau cuộc họp vì cho rằng Fed đang phát tín hiệu quá thiên về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Cụ thể, 3 quan chức này phản đối câu: “Khi xem xét mức độ và thời điểm điều chỉnh tiếp theo đối với lãi suất mục tiêu, ủy ban sẽ đánh giá cẩn trọng các dữ liệu sắp tới, triển vọng kinh tế và cán cân rủi ro.”

Theo họ, việc sử dụng từ “tiếp theo” mang hàm ý rằng bước đi kế tiếp của Fed nhiều khả năng vẫn là cắt giảm lãi suất, trong khi rủi ro lạm phát hiện chưa cho phép ngân hàng trung ương phát đi tín hiệu như vậy.

Trong thông cáo, Fed thừa nhận áp lực giá cả vẫn ở mức cao. Cơ quan này nhấn mạnh “lạm phát vẫn tăng cao, một phần do giá năng lượng toàn cầu tăng gần đây”.

Giá dầu leo thang sau căng thẳng tại Trung Đông cùng chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang khiến bài toán của Fed trở nên phức tạp hơn. Thông thường, Fed có thể bỏ qua các cú sốc giá mang tính tạm thời, nhưng lần này giới chức lo ngại đợt tăng giá kéo dài có thể tác động sâu hơn tới kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng.

Thị trường hiện cũng không còn kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm nay, thậm chí kéo dài sang năm 2027.

Tại cuộc họp tháng 3, các quan chức Fed từng dự báo chỉ có thêm một đợt giảm lãi suất trong năm nay và thêm một đợt nữa vào năm 2027, đưa lãi suất về mức trung lập khoảng 3,1%.

Quyết định lần này cũng đánh dấu cuộc họp thứ 3 liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất, sau 3 lần cắt giảm liên tục trong năm ngoái.

Trong phần lớn nhiệm kỳ gần 8 năm, Chủ tịch Jerome Powell thường duy trì được sự đồng thuận cao trong nội bộ Fed, ngay cả khi phải đối mặt với lạm phát cao và sức ép chính trị mạnh mẽ từ Nhà Trắng. Nhưng bối cảnh hiện tại đang trở nên khó khăn hơn nhiều.

Lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Mặt khác, thị trường lao động Mỹ lại chưa suy yếu đủ mạnh để buộc Fed phải hành động.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 3 cho thấy kinh tế Mỹ tạo thêm 178.000 việc làm, cao hơn kỳ vọng của giới phân tích, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%.

Dữ liệu từ ADP cũng cho thấy khu vực tư nhân trong tháng 4 vẫn tạo trung bình khoảng 40.000 việc làm mỗi tuần, phản ánh thị trường lao động tuy chậm lại nhưng vẫn khá ổn định.

Sau quyết định về lãi suất, sự chú ý của thị trường chuyển sang cuộc họp báo của ông Powell, đặc biệt là câu hỏi liệu ông có tiếp tục ở lại Fed sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc vào tháng 5 hay không.

Cùng ngày, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử ông Kevin Warsh, ứng viên của Tổng thống Trump, cho vị trí Chủ tịch Fed mới. Thượng viện được dự báo sẽ sớm phê chuẩn đề cử này.

Điều đó đặt ông Powell trước lựa chọn quan trọng là rời đi khi ông Warsh tiếp quản, hoặc tiếp tục ở lại với vai trò thống đốc trong phần còn lại của nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2028.