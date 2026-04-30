Là nước châu Âu duy nhất không áp trừng phạt Nga, quốc gia này đang hưởng giá khí đốt rẻ nhất châu lục, thấp hơn Đức hay Áo tới 3-5 lần

Y Vân | 30-04-2026 - 15:00 PM | Tài chính quốc tế

Quốc gia ứng cử viên EU này tuyên bố sẽ không bao giờ áp lệnh trừng phạt Nga bất chấp các áp lực bên ngoài.

Trong khuôn khổ phiên họp của Ủy ban liên Chính phủ Serbia - Nga diễn ra từ ngày 28-30/4, Bộ trưởng phụ trách hợp tác kinh tế quốc tế của Serbia, Nenad Popovic, khẳng định Nga là đối tác chiến lược không thể thay thế, giúp Serbia đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì đà tăng trưởng kinh tế .

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Caucasus, Bộ trưởng Nenad Popovic nhấn mạnh Serbia hiện là quốc gia hưởng mức giá khí đốt ưu đãi nhất tại châu Âu nhờ thỏa thuận trực tiếp giữa Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Hiện nay, Đức và Áo đang phải mua khí đốt với mức giá cao gấp 3 - 5 lần so với Serbia. Nguồn cung ổn định và giá rẻ từ Nga là yếu tố then chốt giúp ngành công nghiệp của chúng tôi phát triển liên tục", ông Popovic nói.

Bộ trưởng cũng tuyên bố Serbia sẽ không bao giờ áp lệnh trừng phạt Nga bất chấp áp lực bên ngoài.

"Năm thứ tư liên tiếp, chúng tôi là quốc gia duy nhất không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, quốc gia duy nhất ở châu Âu. Chính sách của Tổng thống Aleksandar Vucic và chính phủ Serbia là chúng tôi sẽ không bao giờ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước Nga anh em. Điều này là vì lợi ích của cả Balgrade và Moscow", ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng cảm ơn Nga vì đã hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn nhất của lịch sử Serbia, đồng thời khẳng định hai dân tộc luôn sát cánh để bảo vệ các giá trị về tự do và công lý.

Trước đó ngày 30/3, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài 50 phút với Tổng thống Putin, Nga đã đồng ý gia hạn thêm 3 tháng đối với hợp đồng khí đốt song phương hết hạn vào ngày 31/3.

Theo nhà lãnh đạo Serbia, nước này đã đạt được những điều khoản vô cùng thuận lợi với mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung tại châu Âu. Serbia sẽ tiếp tục nhận 6 triệu m³ khí đốt Nga mỗi ngày với mức giá từ 320-330 USD cho mỗi 1.000 m³.

