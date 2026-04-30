Lốc xoáy với sức gió 233 km/h "cuốn phăng" một thị trấn, nhiều người mất hết nhà cửa trong chớp mắt

Nhiều người đã bị thương sau khi một cơn lốc xoáy quét qua Mineral Wells, bang Texas, Mỹ, san phẳng một phần thị trấn vào tối thứ Ban (28/4). Đây là ngày thứ 6 của đợt bão nghiêm trọng đang bủa vây khu vực Trung Tây và miền Nam nước Mỹ.

Cơn lốc xoáy tràn qua Mineral Wells, cách Dallas khoảng 128 km về phía tây, vào khoảng 17 giờ chiều thứ Ba. Giám đốc Cứu hỏa Ryan Dunn cho biết có 5 người phải nhập viện, trong đó có hai người được đưa đi bằng xe cấp cứu. Một số người khác được điều trị các vết thương nhẹ ngay tại hiện trường. Thị trưởng Regan Wallace Johnson xác nhận không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận và tất cả cư dân đều đã được kiểm tra an toàn.

Nhiều ngôi nhà bị thiệt hại hoặc tàn phá

Khoảng 3 đến 5 km chiều dài thành phố, bao gồm các khu dân cư và một dải rộng khu công nghiệp, đã bị hư hại nặng nề. Hai công ty sản xuất lớn trong vùng đã bị sập nhà xưởng. Lực lượng chức năng đã ban bố tình trạng thảm họa và lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 22 giờ tối thứ Ba để đảm bảo an ninh tại vùng bị thiệt hại.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia tại Fort Worth bước đầu xác định cơn lốc tại Mineral Wells đạt cấp độ EF3 với sức gió lên tới 233 km/h. Cùng thời điểm đó, những trận mưa đá khổng lồ với kích thước bằng quả bưởi đã trút xuống gần Godley, Texas. Tại Springfield, bang Missouri, mưa đá kích cỡ bằng quả bóng chày đã làm hư hỏng nhiều phương tiện và quật đổ cột điện. Vườn thú Dickerson Park tại đây cũng ghi nhận một con đà emu bị chết và một con chim rhea bị thương do mưa đá.

Video ghi lại thiệt hại sau thiên tai

Tại miền nam Oklahoma, một cơn lốc xoáy khác đã phá hủy nhiều tòa nhà và nhà di động, đồng thời làm hư hại nghiêm trọng hệ thống lưới điện. Những hình ảnh từ trên cao cho thấy hàng loạt tháp truyền tải điện bị bẻ cong sát mặt đất gần thị trấn Caney. May mắn là chưa có báo cáo về thương vong tại khu vực này.

Trước đó vào tối thứ Hai, lốc xoáy cũng đã càn quét qua các thị trấn thuộc quận Clinton, bang Illinois, gây hư hại nhà cửa và tắc nghẽn các tuyến đường. Tại Michigan, một người đàn ông 39 tuổi đã tử vong ở quận Kent do bị cây đổ đè trúng trong lúc gió mạnh. Các nhân chứng cho biết anh đã kịp thời cảnh báo những người bạn xung quanh trước khi tai nạn xảy ra, giúp cứu sống được nhiều người khác.

Đợt thiên tai này diễn ra sau một tuần đầy biến động tại miền trung nước Mỹ. Thứ Năm tuần trước (23/4), một cơn lốc xoáy cực mạnh cấp độ EF4 với sức gió lên tới 281 km/h đã tàn phá Enid, Oklahoma, làm ít nhất 10 người bị thương và phá hủy khoảng 40 ngôi nhà. Đây được ghi nhận là cơn lốc xoáy mạnh nhất tại Mỹ kể từ tháng 6 năm 2025.

Nguồn: CNN