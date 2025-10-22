Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lốc xoáy kinh hoàng ở Paris khiến cần cẩu đổ sập, hàng chục người thương vong

22-10-2025 - 13:08 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 20/10, một cơn lốc xoáy bất ngờ quét qua phía Bắc thủ đô Paris (Pháp), khiến ba cần cẩu công trình đổ sập, làm một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương nặng.

Theo giới chức địa phương, thị trấn Ermont, nằm cách Paris khoảng 20 km về phía đông bắc, là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cơn lốc chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhưng đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn, tàn phá khoảng 10 quận lân cận.

Công tố viên khu vực Guirec Le Bras cho biết, nạn nhân thiệt mạng là một công nhân xây dựng 23 tuổi, tử vong tại công trường. Tổng cộng 10 người bị thương, trong đó 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh: Syndicat Alliance Police Nationa

Lốc xoáy khiến nhiều mái nhà bị tốc, hàng loạt cần cẩu khổng lồ đổ gãy, trong đó có một cần cẩu rơi trúng một phòng khám tư nhân và một cần cẩu khác đổ vào khu dân cư. May mắn là không có thêm thương vong nào trong các vụ sập này.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez viết trên nền tảng X rằng đây là “một cơn bão có cường độ đột ngột và hiếm gặp”. Ông cho biết đang theo sát tình hình, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và cảm ơn các lực lượng cứu hộ, y tế đã nỗ lực ứng cứu tại hiện trường.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc ba cần cẩu khổng lồ lần lượt đổ sập chỉ trong vài giây, giữa gió lốc và mưa lớn.


Hiện hàng chục lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế vẫn đang túc trực tại khu vực để xử lý hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân.

Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo khả năng xuất hiện thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan trong những ngày tới, kêu gọi người dân khu vực Île-de-France theo dõi sát các khuyến cáo và hạn chế ra ngoài khi có cảnh báo gió mạnh.

Nguồn: Guardian

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

