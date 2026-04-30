Lầu Năm Góc thừa nhận tiêu tốn "khủng" vào chiến sự ở Iran, bị chất vấn gay gắt

Theo AP và Breaking Defense, số liệu mà Bộ Chiến tranh Mỹ trình bày trước Ủy ban Quân sự Hạ viện hôm 29-4 cho thấy chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" tại Iran đã tiêu tốn 25 tỉ USD, tính đến nay.

Khoản chi phí này sẽ đẩy chi tiêu quốc phòng của Mỹ trong năm tài chính lên mức kỷ lục 1,5 ngàn tỉ USD.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ hôm 29-4 - Ảnh: AP



Kiểm toán viên Jules “Jay” Hurst của Lầu Năm góc cho biết hầu hết chi phí này là đạn dược. Một phần khác trong đó là chi phí vận hành, bảo trì và thay thế các thiết bị.

“Chúng tôi sẽ soạn thảo một dự luật bổ sung thông qua Nhà Trắng để trình lên quốc hội, sau khi chúng tôi có đánh giá đầy đủ về chi phí của cuộc xung đột” - ông Hurst nói.

Bộ trưởng Hegseth đã xác nhận con số 25 tỉ USD này, cho rằng việc đó "đáng giá" để ngăn chặn tham vọng về vũ khí hạt nhân của Iran.

Khoản chi phí khổng lồ nêu trên đã vấp phải sự tranh luận, một phần vì trước đó ông Hurst từng nói rằng chỉ riêng tuần đầu tiên của chiến dịch đã tiêu tốn khoảng 11,3 tỉ USD.

Các thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch này, viện dẫn chương trình hạt nhân của Iran, khả năng nối lại đàm phán và những rủi ro cao của việc rút quân.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa vẫn mong muốn chiến sự kết thúc. Một số người đang nhắm đến các cuộc bỏ phiếu trong tương lai, vốn có thể trở thành một phép thử quan trọng đối với tổng thống Mỹ nếu xung đột kéo dài.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ chất vấn ông Hegseth về tác động kinh tế của cuộc xung đột và giá xăng tăng cao, đồng thời nhắc đến lời hứa của ông Donald Trump về việc giảm giá thành cho người tiêu dùng.

Bộ trưởng Hegseth cũng bị chất vấn gay gắt về lý do khơi mào cuộc chiến. “Mới 60 ngày trước, ông nói rằng chúng ta buộc phải bắt đầu chiến dịch này vì vũ khí hạt nhân là mối đe dọa cận kề. Giờ ông lại nói rằng nó đã bị xóa sổ hoàn toàn?” - Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Adam Smith đặt câu hỏi.

Ông Hegseth đáp lại rằng Iran “chưa từ bỏ tham vọng hạt nhân” và vẫn còn hàng ngàn tên lửa.

Ngoài ra, ông Hegseth còn phải đối diện những chất vấn gay gắt liên quan việc đánh bom một trường học ở Tehran vào đầu cuộc chiến, khiến nhiều trẻ em thiệt mạng; cũng như việc sa thải một loạt sĩ quan quân đội cấp cao - những quyết định mà người đứng đầu Lầu Năm Góc kiến quyết bảo vệ.