Giá dầu vọt lên hơn 120 USD/thùng

Reuters đưa tin, sự bế tắc trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh đã khiến giá dầu Brent kỳ hạn tháng 6 tăng vọt 5,27 đô la, tương đương 4,5%, đạt mức 123,30 đô la một thùng. Đây là ngày tăng giá thứ chín liên tiếp của loại dầu tiêu chuẩn này, đánh dấu một giai đoạn biến động chưa từng có.

Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng không nằm ngoài xu hướng khi tăng 2,3% lên mức 109,30 đô la một thùng, sau khi đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 7% trong phiên giao dịch trước đó. Với diễn biến hiện tại, cả hai chỉ số chuẩn đều đang trên đà ghi nhận tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp.

Tâm điểm của sự lo ngại bắt nguồn từ báo cáo của Axios cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ nhận được bản tóm tắt về kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Động thái này được xem là nỗ lực cuối cùng của Washington nhằm ép Tehran quay lại bàn đàm phán hạt nhân.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi sau các cuộc không kích hồi cuối tháng 2, Iran đã đáp trả bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, điểm nghẽn chiến lược vốn là cửa ngõ cho phần lớn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông ra thế giới. Việc Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển đối với Iran ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kết thúc đã khiến triển vọng thông suốt dòng chảy năng lượng trở nên xa vời.

Hiện tại, các cuộc đàm phán vẫn rơi vào ngõ cụt do những yêu cầu đối lập gay gắt giữa các bên. Trong khi Mỹ khăng khăng đòi thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân, phía Iran lại yêu cầu quyền kiểm soát một phần eo biển và đòi bồi thường những thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Các nhà phân tích tại ngân hàng ING nhận định rằng thị trường dầu mỏ đã buộc phải từ bỏ sự lạc quan để đối mặt với thực tế khốc liệt về sự gián đoạn nguồn cung tại vùng Vịnh Ba Tư. Đồng quan điểm đó, chuyên gia Tony Sycamore từ IG cũng cảnh báo rằng triển vọng cho một giải pháp ngắn hạn hoặc việc mở lại eo biển Hormuz vẫn còn rất mờ mịt.

Bối cảnh nội bộ của khối sản xuất dầu mỏ cũng đang có những rạn nứt đáng kể. Nhóm OPEC+ dự kiến sẽ chỉ nhất trí tăng nhẹ sản lượng thêm khoảng 188.000 thùng mỗi ngày trong cuộc họp tới, một con số được cho là không đủ để làm dịu cơn khát của thị trường. Đáng chú ý, việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chính thức rút khỏi OPEC từ ngày 1 tháng 5 đã giáng một đòn mạnh vào khả năng kiểm soát giá cả của tổ chức này.

Mặc dù sự ra đi của UAE có thể cho phép họ tự do tăng sản lượng trong tương lai nhưng các chuyên gia từ Wood Mackenzie cho rằng sẽ phải mất nhiều tháng để các quốc gia vùng Vịnh khôi phục được năng lực sản xuất như trước thời điểm chiến tranh, đặc biệt là khi các điểm nghẽn hậu cần và xung đột vũ trang vẫn đang tiếp diễn.

