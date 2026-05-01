Quan chức Mỹ bay tuyến bay thẳng tới Venezuela sau hơn 7 năm

Theo tờ The Guardian, chiếc máy bay của hãng American Airlines khởi hành từ Miami, bang Florida đã đáp xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar vào lúc 13 giờ 15 phút chiều 30-4 (giờ địa phương).

Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên nối liền hai quốc gia Mỹ - Venezuela kể từ tháng 3-2019.

Ông José Freig, Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động quốc tế của hãng bay American Airlines, gọi đây là một "ngày lịch sử" khi trao mô hình máy bay cho Bộ trưởng Giao thông Venezuela Jacqueline Faría ngay tại đường băng.

Cơ trưởng chuyến bay Mỹ cầm quốc kỳ Venezuela bên cửa sổ buồng lái sau khi hạ cánh. Ảnh: AP.

Dẫn đầu phái đoàn Mỹ trên chuyến bay là ông Jarrod Agen thuộc Hội đồng Thống trị Năng lượng Quốc gia Mỹ (NEDC).

Trao đổi với kênh CBS News, ông Agen cho biết nhóm công tác của Nhà Trắng tới Caracas nhằm thúc đẩy các thỏa thuận giữa doanh nghiệp Mỹ và Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA). Hiện tại, các doanh nghiệp như HKN Energy và Hunt Energy đã bắt đầu gia nhập thị trường này.

Sự kiện diễn ra gần 4 tháng sau khi lực lượng đặc biệt Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Kể từ đó, chính quyền ông Donald Trump đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt để khuyến khích đầu tư vào ngành dầu mỏ của Venezuela.

Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela John Barrett cho biết chuyến bay là "kết quả trực tiếp" từ kế hoạch ba giai đoạn của Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio nhằm ổn định và tái thiết kinh tế Venezuela.

Bên cạnh các quan chức, hành khách trên chuyến bay cũng bày tỏ sự lạc quan. Ông Eloy Montenegro, một kỹ sư dân dụng 71 tuổi, chia sẻ với tờ The Guardian rằng tuyến bay mới giúp việc đi lại dễ dàng hơn.

Hành khách chờ làm thủ tục cho chuyến bay khứ hồi trở về Miami. Ảnh: EPA.

Bầu không khí tại sân bay vốn từng là biểu hiện của cuộc khủng hoảng di cư nay trở nên nhẹ nhàng hơn với tiếng nhạc saxophone chào đón các đoàn khách.

Về phía doanh nghiệp, ông Mike Wirth, Giám đốc điều hành công ty năng lượng lớn thứ hai của Mỹ Chevron, chia sẻ với CBS News rằng chính quyền của quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đã có những "sửa đổi tích cực" trong các luật về dầu khí.