Trung Quốc công bố sở hữu 14 “kho báu” đứng đầu toàn cầu, có loại Việt Nam hiện top 2 - 3 thế giới

Trung Quốc hiện có nhiều loại khoáng sản với trữ lượng đứng đầu thế giới. Ảnh minh họa

Mới đây, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc tuyên bố, tính đến cuối giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (từ năm 2021 – 2025), quốc gia này có 14 loại khoáng sản đứng đầu thế giới về trữ lượng.

Thông tin này được công bố tại một cuộc họp báo thường kỳ nhằm tập trung làm rõ về những thành tựu thăm dò khoáng sản của đất nước tỷ dân trong 5 năm qua.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, trữ lượng khoáng sản của nước này đã tăng đáng kể, củng cố thêm nền tảng tài nguyên của quốc gia. Đồng thời, cơ quan này đánh giá kết quả trên sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển chất lượng cao của Trung Quốc. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cam kết tăng cường đổi mới công nghệ trong hoạt động thăm dò khoáng sản.

Theo tờ Global Times đưa tin, 14 loại khoáng sản ở Trung Quốc bao gồm đất hiếm, wolfram, thiếc, molypden, antimon, gali, germani, indi, fluorit và than chì. Những loại khoáng sản này ở Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới về trữ lượng (tính đến cuối năm 2025). Ngoài ra, Trung Quốc nằm trong top 4 thế giới về trữ lượng của 9 loại khoáng sản, bao gồm than đá, sắt, mangan, titan, liti, kẽm, phốt pho và magnesit.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc nhấn mạnh về năng lực sản xuất và luyện kim khoáng sản của quốc gia này vẫn là lớn nhất thế giới. Minh chứng là năm 2025, Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản lượng 17 khoáng sản, bao gồm than đá, vanadi, titan, kẽm, đất hiếm, wonfram, thiếc, molypden, antimon, gali, indi, vàng và tellurium.

Trong số đó, sản lượng của 11 loại khoáng sản quan trọng như đất hiếm, vonfram, gali, indi, tellurium và antimon, gali, indi chiếm hơn 50% tổng sản lượng trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, xét về lĩnh vực luyện kim và chế biến khoáng sản, các sản phẩm luyện mangan của Trung Quốc chiếm 99% tổng sản lượng toàn cầu, sản phẩm luyện đất hiếm chiếm tới 94%, nhôm chiếm 60%, thép chiếm 53% và đồng chiếm 47%.

Đáng chú ý, trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030), Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục thúc đẩy làn sóng đột phá thăm dò khoáng sản chiến lược mới. Cụ thể, Bộ sẽ tập trung vào các khoáng sản thiếu nguồn cung quan trọng như đồng, sắt, lithi, coban và niken. Ngoài ra, Bộ sẽ củng cố lợi thế của Trung Quốc về đất hiếm, wonfram và thiếc.

Cơ quan này còn tăng cường phối hợp thăm dò đất liền và biển, đồng thời mở rộng các khu vực thăm dò, tăng cường khảo sát địa chất nhằm xác định thêm các mỏ khoáng sản có thể khai thác vào năm 2030.

Hơn nữa, theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, đổi mới công nghệ được xác định là yếu tố then chốt cho các đột phá mới. Trong giai đoạn 2026 – 2030, hoạt động thăm dò địa chất tại Trung Quốc sẽ được chuyển đổi từ phương pháp truyền thống sang những mô hình dựa trên công nghệ và dữ liệu.

Ngành khai khoáng chiếm hơn 23% GDP của Trung Quốc

Một mỏ khai thác đất hiếm tại Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Việc sở hữu nhiều loại khoáng sản với trữ lượng đứng đầu thế giới mang lại lợi thế kinh tế to lớn cho Trung Quốc. Trên thực tế, Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết, quy mô sản xuất và năng lực luyện kim, chế biến khoáng sản của quốc gia này hiện vẫn đứng đầu thế giới. Đáng chú ý, trong năm 2025, giá trị sản lượng ngành khai khoáng của Trung Quốc ước tính đạt khoảng 32.700 tỷ NDT, tương ứng với chiếm hơn 23% GDP.

Giới chức Trung Quốc cũng khẳng định rằng nước này không chỉ là quốc gia sản xuất tài nguyên lớn mà còn đóng vai trò chủ đạo trong chuỗi cung ứng toàn cầu về luyện kim và chế biến khoáng sản. Theo các chuyên gia, việc trữ lượng tài nguyên thiên nhiên tăng mạnh được đánh giá là nền tảng quan trọng giúp quốc gia tỷ dân nâng cao năng lực tự chủ, cũng như kiểm soát nguồn tài nguyên chiến lược.

Trong số 14 loại khoáng sản Trung Quốc hiện đứng đầu toàn cầu về trữ lượng, có đất hiếm. Đây cũng là một loại khoáng sản tiềm năng của Việt Nam. Trước đó, vào ngày 1/12/2025, trong phiên thảo luận tại hội trường ngày 1/12 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, nhiều đại biểu Quốc hội đã quan tâm đến nội dung quản lý và khai thác nguồn tài nguyên đất hiếm.Giải trình, tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Việt Nam là nước có trữ lượng đất hiếm lớn, đứng thứ hai, thứ ba thế giới, và phân bổ tại 21 tỉnh, thành phố.