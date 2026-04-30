FT: Đại sứ Mỹ tại Ukraine sắp từ chức và rời Kiev vì bất đồng với Tổng thống Trump

Theo Thư Nghiêm | 30-04-2026 - 16:13 PM | Tài chính quốc tế

Một vị trí ngoại giao then chốt của Mỹ sẽ bị bỏ trống trong bối cảnh đàm phán hòa bình Nga - Ukraine bế tắc.

Đại sứ tạm quyền của Mỹ tại Ukraine, Julie Davis, sẽ rời Kiev trong vài tuần tới, để lại một vị trí ngoại giao then chốt bị bỏ trống giữa bối cảnh đàm phán hòa bình bế tắc trong khi Nga chuẩn bị cho 1 cuộc tấn công mùa hè, Financial Times (FT) dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Theo nguồn tin của FT, bà Julie Davis đã dần cảm thấy thất vọng với vai trò của mình do những bất đồng với Tổng thống Donald Trump về việc ông giảm bớt sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Trước bà Davis, người tiền nhiệm, Bridget Brink, cũng đã từ chức vì những lý do tương tự vào tháng 4 năm ngoái.

Các nguồn tin cho biết bà Davis đã thông báo với Bộ Ngoại giao Mỹ về quyết định rời đi trong những tuần gần đây. Bà dự kiến sẽ nghỉ hưu, kết thúc sự nghiệp ngoại giao kéo dài 3 thập kỷ của mình.

Bà Davis, người vẫn đang làm Đại sứ Cyprus đồng thời kiêm nhiệm Ukraine, cảm thấy bị "đánh úp" vào tháng 10 sau khi biết tin qua báo chí rằng ông Trump đã đề cử John Breslow, một doanh nhân vùng Arizona kiêm nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa, làm Đại sứ tiếp theo tại Cyprus. Bà Davis đã không được thông báo trước về đề cử này.

Nói về quyết định ra đi của bà Davis, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott khẳng định: “Đại sứ Davis luôn là người ủng hộ kiên định các nỗ lực của chính quyền Trump nhằm mang lại một nền hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine”.

“Bà sẽ tiếp tục tự hào thúc đẩy các chính sách của Tổng thống Trump cho đến khi chính thức rời Kiev vào tháng 6/2026 và nghỉ hưu".

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã gặp nhiều khó khăn trong việc giữ chân các đại sứ trong cả hai nhiệm kỳ của ông Trump. Vào năm 2019, ông Trump từng triệu hồi Marie Yovanovitch, đại sứ tại Ukraine khi đó, vì cho rằng bà "thiếu trung thành" và là "tin xấu". Bà là nhân chứng quan trọng trong các cuộc điều tra của Quốc hội dẫn đến lần luận tội đầu tiên của ông Trump vào cuối năm đó.

Khi bà Brink, một người ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine, từ chức vào năm ngoái, bà cho biết mình phản đối áp lực mà Nhà Trắng dưới thời ông Trump gây ra cho Kiev trong khi "buông lỏng" với Moscow.

