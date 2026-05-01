Hạn chót cận kề, chính quyền Mỹ nói cuộc chiến với Iran đã kết thúc

Theo Bình Giang | 01-05-2026 - 10:33 AM | Tài chính quốc tế

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận rằng cuộc chiến ở Iran đã kết thúc do thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng 4. Cách diễn giải này giúp Nhà Trắng tránh phải xin phê chuẩn của Quốc hội.

Tuyên bố này củng cố lập luận mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đưa ra trong phiên điều trần trước Thượng viện ngày 30/4, khi ông nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đã tạm dừng cuộc chiến.

Một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Mỹ cho biết, theo luật đó, “các hành động quân sự bắt đầu vào ngày 28/2 đã chấm dứt”, khi quân đội Mỹ và Iran dừng giao tranh kể từ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần bắt đầu từ ngày 7/4.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn, Iran vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, và Hải quân Mỹ đang duy trì lệnh phong tỏa để ngăn chặn các tàu chở dầu của Iran ra khơi.

Theo Đạo luật quyền hạn chiến tranh từ năm 1973, tổng thống Mỹ chỉ được tiến hành hành động quân sự trong 60 ngày trước khi phải chấm dứt, xin phép Quốc hội, hoặc đề nghị gia hạn thêm 30 ngày vì yêu cầu bảo đảm an toàn cho lực lượng vũ trang Mỹ.

Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2. Tổng thống Trump thông báo với Quốc hội sau đó 48 giờ, kích hoạt giai đoạn 60 ngày, kết thúc vào ngày 1/5.

Về phía Iran, Tehran cảnh báo nếu Washington tái tấn công, họ sẽ đáp trả bằng những đòn đánh “kéo dài và đau đớn” vào các vị trí của Mỹ - điều có thể làm phức tạp nỗ lực lập liên minh quốc tế nhằm đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz.

Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc chiến với Iran không được lòng người dân Mỹ, trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại, khi người dân lo ngại chi phí sinh hoạt tăng cao và cho rằng nguyên nhân một phần do chiến sự.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn kiểm soát chặt chẽ đảng Cộng hòa và rất ít nghị sĩ cùng đảng công khai phản đối. Phe Cộng hòa cũng tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Israel và coi việc làm suy yếu Tehran là phù hợp với lợi ích của Mỹ.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích cách xử lý chiến tranh của ông Trump là “thảm họa”, đồng thời nhấn mạnh tác động tiêu cực tới đời sống người dân.

Trong khi đó, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cho rằng kịch bản lý tưởng vẫn là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Richard Goldberg, cựu giám đốc phụ trách chống vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, cho biết ông đã khuyến nghị các quan chức chính quyền nên chuyển sang một chiến dịch mới, mà ông đề xuất có thể được gọi là “Epic Passage” - tiếp nối Chiến dịch Epic Fury.

Nhiệm vụ mới đó, ông nói, “về bản chất sẽ là một nhiệm vụ tự vệ tập trung vào việc mở lại eo biển trong khi vẫn bảo lưu quyền hành động tấn công để hỗ trợ khôi phục tự do hàng hải”.

“Đối với tôi, điều đó giải quyết được tất cả”, ông Goldberg nói. Ông hiện là cố vấn cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ, một viện nghiên cứu theo đường lối diều hâu ở Washington.

