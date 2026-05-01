Iran dọa giáng 'đòn đau' nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công

Hai tháng sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra, eo biển Hormuz vẫn đang bị đóng cửa, làm tắc nghẽn 20% nguồn cung dầu khí của thế giới. Tình trạng này đã khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt và làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế.

Những nỗ lực giải quyết xung đột đã rơi vào bế tắc, với thỏa thuận ngừng bắn được áp dụng từ ngày 8/4 nhưng Tehran vẫn phong tỏa eo biển để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ nghe báo cáo của quân đội về kế hoạch tiến hành một loạt các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, buộc nước này phải đàm phán chấm dứt xung đột, một quan chức Mỹ nói với Reuters .

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei - tuyên bố tối 30/4, rằng sẽ là không thực tế khi kỳ vọng có kết quả nhanh chóng từ các cuộc đàm phán với Mỹ, theo hãng thông tấn chính thức IRNA .

"Theo tôi, việc kỳ vọng đạt được kết quả trong thời gian ngắn, bất kể ai là người trung gian, là không thực tế lắm”, ông Baghaei nói.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin, hoạt động phòng không đã được báo cáo ở một số khu vực của thủ đô Tehran vào cuối ngày 30/4. Hãng thông tấn Tasnim cho biết, hệ thống phòng không đang đối phó với các máy bay không người lái nhỏ và các phương tiện bay giám sát không người lái.

Một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ vào Iran, dù hạn chế, cũng sẽ dẫn đến “những cuộc tấn công kéo dài và đau đớn" vào các vị trí khu vực của Mỹ.

Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Iran Majid Mousavi được truyền thông Iran dẫn lời nói: "Chúng ta đã thấy những gì xảy ra với các căn cứ trong khu vực của các ông. Điều tương tự sẽ xảy ra với các tàu chiến của các ông”.

Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố trong một thông điệp bằng văn bản gửi người dân Iran, rằng Tehran sẽ loại bỏ "sự lạm dụng đường thủy của đối phương“, cho thấy Tehran dự định duy trì quyền kiểm soát của mình đối với eo biển Hormuz.

“Những người nước ngoài từ cách xa hàng nghìn cây số không có chỗ đứng nào ở đó ngoại trừ dưới đáy biển”, ông Khamenei nói.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, nếu sự gián đoạn do việc đóng cửa eo biển kéo dài, tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm, lạm phát sẽ tăng và hàng chục triệu người nữa sẽ bị đẩy vào cảnh nghèo đói.

“Càng để tắc nghẽn huyết mạch quan trọng này lâu, càng khó để khắc phục thiệt hại”, ông Guterres nói với các phóng viên ở New York.

Tổng thống Trump ngày 30/4 nhắc lại rằng nền kinh tế Iran là "một thảm họa", nhưng các nhà phân tích cho rằng nếu ông kỳ vọng Iran sẽ nhượng bộ trước trong một cuộc đấu trí kinh tế, thì ông có thể sẽ phải chờ đợi khá lâu.

Cuộc xung đột đã làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế của Iran, nhưng hiện tại, nước này dường như có thể vượt qua được thế bế tắc ở Vịnh Ba Tư, bất chấp việc bị lệnh phong tỏa của Mỹ cắt đứt nguồn xuất khẩu năng lượng.