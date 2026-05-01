Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu tàu sân bay USS Ford Mỹ trở về nước sau kỷ lục 300 ngày thực hiện nhiệm vụ trên biển

Theo Quỳnh Như | 01-05-2026 - 08:09 AM | Tài chính quốc tế

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford chuẩn bị rời Trung Đông để trở về căn cứ tại Virginia sau hơn 300 ngày được triển khai. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ rời Trung Đông trong những ngày tới và dự kiến cập cảng nhà tại bang Virginia vào giữa tháng 5, khép lại đợt triển khai kéo dài kỷ lục hơn 300 ngày.

Đợt điều động kéo dài gần 10 tháng của con tàu bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, khi rời căn cứ Hải quân Norfolk và hoạt động qua nhiều khu vực chiến lược, từ Địa Trung Hải, Caribe đến Trung Đông. Tàu đã tham gia các chiến dịch quân sự lớn, bao gồm chiến dịch liên quan đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các hoạt động trong cuộc xung đột với Iran.

Siêu tàu sân bay USS Ford Mỹ trở về nước sau kỷ lục 300 ngày thực hiện nhiệm vụ trên biển- Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford rời Căn cứ Hải quân Norfolk vào tháng 6/2025. 

Tuần trước, có thông tin cho biết tàu sân bay USS George H.W. Bush được triển khai đến Trung Đông để thay thế vai trò của USS Gerald R. Ford. Cùng với sự hiện diện của USS Abraham Lincoln, thời điểm đó khu vực có 3 tàu sân bay Mỹ cùng lúc hoạt động, mức cao hiếm thấy kể từ năm 2003.

Trong tháng này, USS Gerald R. Ford đã lập kỷ lục mới khi đạt 295 ngày liên tục trên biển, vượt qua mức 294 ngày của USS Abraham Lincoln vào năm 2020. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn kỷ lục thời Chiến tranh Lạnh của USS Midway với 332 ngày triển khai.

Việc triển khai dài ngày của tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã làm dấy lên những lo ngại về áp lực đối với thủy thủ đoàn cũng như tình trạng kỹ thuật của tàu, đặc biệt sau sự cố hỏa hoạn khiến hàng trăm thủy thủ bị ảnh hưởng sinh hoạt, buộc tàu phải quay lại Địa Trung Hải để sửa chữa.

Phát biểu trong phiên điều trần hôm thứ Tư (29/4), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết việc gia hạn triển khai là kết quả của "những quyết định khó khăn" nhằm cân bằng giữa yêu cầu tác chiến và nhu cầu bảo trì, trong bối cảnh các chiến dịch quân sự tại Trung Đông và Mỹ Latinh đòi hỏi nguồn lực liên tục.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, sở hữu phi đội máy bay chiến đấu đầy đủ, gồm: Tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, máy bay vận tải C-2A Greyhound, và trực thăng MH-60R/S Seahawk.

Nhóm tác chiến tàu sân bay cũng bao gồm bốn khu trục hạm lớp Arleigh Burke là USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan và USS Forrest Sherman cùng ít nhất một tàu ngầm tấn công.

Tàu có lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn khi đầy tải. Chiều dài của tàu là 333 mét, rộng 78 mét. Tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân A1B, có thể duy trì tốc độ trên 30 hải lý/giờ.

Từ Khóa:
tàu sân bay

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư đang "đánh giá thấp" rủi ro từ cuộc chiến ở Iran

Ông Trump nói hạ tầng dầu mỏ Iran sắp "nổ tung": Vì sao điều này sẽ không xảy ra?

Mỹ đón hung tin

07:47 , 01/05/2026
Tàu hàng vào cảng Israel, Ukraine yêu cầu tịch thu gấp: Lý do vì sao?

07:41 , 01/05/2026
"Nghịch dại" ở Đông Nam Á, thanh niên Pháp có thể phải ngồi tù 2 năm chỉ vì 1 chiếc ống hút

07:15 , 01/05/2026
Sự thật về ngày 1/5: Tại sao cả thế giới dừng lại để nghỉ làm trong ngày này?

06:48 , 01/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên