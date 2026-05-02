Thái Lan cảnh báo nắng nóng ở ngưỡng "cực kỳ nguy hiểm"

Theo Ban Thời sự | 02-05-2026 - 10:54 AM | Tài chính quốc tế

Chính quyền thủ đô Bangkok, Thái Lan hôm 30/4 đã phát đi cảnh báo về tình trạng nắng nóng cực đoan.

(Ảnh: CNA)

Đồng thời, chính quyền Bangkok đã ban hành các khuyến cáo đối với người dân nhằm đảm bảo sức khỏe. Thủ đô Thái Lan lần đầu ghi nhận tình trạng nắng nóng ở ngưỡng cực kỳ nguy hiểm trong mùa hè năm nay. Nhiệt độ trong ngày có lúc lên tới 38oC, nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể ở mức 52oC trở lên.

Trước đó, giới chuyên gia cảnh báo nhiệt độ mùa hè năm nay ở khu vực Bankok có khả năng sẽ vượt mức ghi nhận năm 2024 - thời điểm nhiều kỷ lục nhiệt độ từng bị phá vỡ.

Trước tình hình trên, các nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời vào ban ngày. Những người thuộc nhóm có nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mãn tính được khuyến nghị đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe.

(Ảnh: The Nation)

Cũng tại Thái Lan, chính phủ nước này đã nâng quản lý khủng hoảng nước lên thành chương trình nghị sự quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt và đe dọa sinh kế người dân.

Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia Thái Lan sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu nước thống nhất, qua đó nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo thiên tai. Cơ quan Khí tượng Thái Lan cảnh báo hiện tượng khí hậu đang chuyển sang pha El Nino, dự kiến từ giữa năm 2026 sẽ mạnh dần và kéo dài sang mùa khô 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng và thiếu mưa.

Chính phủ Thái Lan gần đây đã yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp như tích trữ nước tại hồ chứa lớn và gieo mây nhân tạo, đồng thời kêu gọi người dân theo dõi sát các cảnh báo chính thức trong bối cảnh nguy cơ hạn hán gia tăng.

