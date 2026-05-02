Giá vàng giảm 2 tuần liên tiếp, chuyên gia tiết lộ: Một khi điều này xảy ra, cuộc chơi mới sẽ bắt đầu

Tình trạng căng thẳng đã làm gia tăng rủi ro lạm phát và dập tắt hy vọng về việc các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ cắt giảm lãi suất.

Giá vàng thỏi biến động liên tục giữa tăng và giảm, sau đó chốt phiên gần như không đổi. Đây là tuần thứ hai liên tiếp giá vàng giảm.

Vào ngày 1/5, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng về tình hình đàm phán hiện tại với Iran. Tuy nhiên, ông đã không đưa ra lời đe dọa về một hành động quân sự mới. Cuộc xung đột đã kéo dài chín tuần, làm đảo lộn dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran cho biết Tehran đã gửi một đề xuất mới tới Washington thông qua Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian cho vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên vào tháng trước. Hiện vẫn chưa rõ những phát biểu của ông Trump có ám chỉ đến đề xuất này hay không.

Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, giá vàng đã bốc hơi khoảng 14% giá trị. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa dẫn đến cú sốc giá năng lượng, làm mờ đi triển vọng hạ lãi suất. Đây được coi là một lực cản lớn đối với tài sản không sinh lãi như vàng.

Dù vậy, phần lớn các chuyên gia phân tích vẫn giữ cái nhìn lạc quan về vàng. Dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương đã gom vàng trong quý 1 với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm qua.

Ông Greg Shearer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kim loại tại JPMorgan Chase & Co, nhận định rằng thị trường hiện chưa có niềm tin rõ rệt về quỹ đạo ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cũng đồng tình với quan điểm chung cho rằng vàng vẫn có triển vọng tăng giá trong trung hạn.

Lực mua tại Trung Quốc đã nâng đỡ giá vàng trong những tháng gần đây. Xu hướng tích trữ của các ngân hàng trung ương vẫn đang tiếp diễn. Theo ông Shearer, nếu căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt rõ rệt, kéo theo kỳ vọng về lãi suất và đồng USD giảm, vàng sẽ thực sự bước vào một cuộc chơi mới.

Chốt phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống mức 4.614,21 USD/ounce. Ngược lại, giá bạc tăng 2,2% lên 75,36 USD/ounce sau khi đã tăng 3,4% trong phiên trước đó. Giá bạch kim ghi nhận mức tăng nhẹ trong khi giá palladium sụt giảm.

Theo Yahoo Finance