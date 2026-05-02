Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 kịch bản rủi ro từ gián đoạn eo biển Hormuz

Theo Ban Thời sự | 02-05-2026 - 13:06 PM | Tài chính quốc tế

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng hàng đầu của thế giới, tiếp tục bị gián đoạn và có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu.

Liên hợp quốc đã đưa ra những kịch bản rủi ro từ thực trạng tại eo biển Hormuz. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo tình trạng gián đoạn ở tuyến hàng hải chiến lược này do xung đột ở Trung Đông có thể gây ra những hệ lụy cho kinh tế toàn cầu theo 3 kịch bản như sau:

Thứ nhất, trong kịch bản xấu nhất, nếu eo biển Hormuz bị đóng đến hết năm 2026, lạm phát toàn cầu có thể tăng vọt vượt 6%, trong khi tăng trưởng kinh tế giảm xuống còn 2%.

Trong kịch bản thứ 2, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến giữa năm nay, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm còn 2,5%, lạm phát tăng lên 5,4%. Khoảng 80 triệu người có thể rơi vào cảnh nghèo đói hoặc đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (Ảnh: Anadolu)

Còn trong kịch bản khả quan nhất, ngay cả khi những gián đoạn được dỡ bỏ lập tức, chuỗi cung ứng vẫn cần nhiều tháng để phục hồi. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến giảm từ 3,4% xuống 3,1%, trong khi lạm phát tăng lên mức 4,4%.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, eo biển Hormuz nếu tắc nghẽn càng lâu, khả năng đảo ngược thiệt hại sẽ càng khó và gây ra chi phí rất lớn. Ông kêu gọi các bên liên quan hãy mở lại eo biển Hormuz.


Từ Khóa:
Hormuz, iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng giảm 2 tuần liên tiếp, chuyên gia tiết lộ: Một khi điều này xảy ra, cuộc chơi mới sẽ bắt đầu

Mỹ nhận tin buồn từ Iran: Mắc kẹt trong 'cơn' dư thừa, phải trả tiền để người khác mang khí đốt đi

Quốc tế lên án vụ Israel chặn giữ đoàn tàu chở hàng viện trợ cho Gaza

Hầm trú ẩn trong Nhà Trắng có gì đặc biệt?

Nga sở hữu cỗ máy bí ẩn, chuyên gia Mỹ dù đã tháo rời và có tài liệu nhưng vẫn không thể tạo được bản sao

Thái Lan cảnh báo nắng nóng ở ngưỡng "cực kỳ nguy hiểm"

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên