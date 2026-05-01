NSƯT duy nhất đóng liên tiếp 8 phim top 1 phòng vé: Diễn xuất thần sầu, cả nước chẳng ai làm lại

Mới đây, khi phòng vé Việt liên tục chứng kiến những cú bứt tốc doanh thu từ dòng phim kinh dị đến tâm lý gia đình, khán giả bất ngờ nhận ra một cái tên xuất hiện dày đặc trong loạt tác phẩm ăn khách nhất - NSƯT Hạnh Thúy. Dù 2026 còn chưa đi được một nửa chặng đường, nữ nghệ sĩ đã góp mặt trong 4 dự án điện ảnh ăn khách là Tài, Quỷ Nhập Tràng 2, Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Điều này giúp Hạnh Thuý trở thành NSƯT duy nhất góp mặt trong liên tiếp 8 phim đứng top 1 phòng vé Việt tại thời điểm ra mắt.
Mở đầu chuỗi ngày chinh chiến phòng vé của Hạnh Thuý là Quỷ Cẩu với doanh thu 108 tỷ đồng. Cô ghi dấu ấn với vai bà Lài, người phụ nữ thôn quê mang dáng vẻ khắc khổ, lam lũ nhưng ẩn chứa nhiều bí mật phía sau. Từng cử chỉ chậm rãi, ánh nhìn nửa như sợ hãi nửa như che giấu điều gì đó của bà Lài đã góp phần tạo nên bầu không khí rùng rợn cho bộ phim.
Trong Cám, Hạnh Thúy đảm nhận vai Bạch lão, con quỷ trùm phản diện của phim, sống hàng trăm năm và khống chế gia tộc ông Hai Hoàng qua nhiều thế hệ. Theo giao kèo, cứ mỗi 10 năm gia đình này phải hiến tế một trinh nữ để đổi lấy giàu sang, phú quý. Dưới lớp hóa trang cầu kỳ kéo dài nhiều giờ mỗi ngày, Hạnh Thúy vẫn khiến khán giả rợn người nhờ ánh mắt sắc lạnh, tiếng cười man dại và thần thái tà ác đầy ám ảnh. Cô đã góp phần làm nên thành công của cả bộ phim, mang về 117 tỷ đồng.
Mở bát 2025, Hạnh Thuý góp mặt trong bộ phim 242 tỷ - Nhà Gia Tiên qua vai thím Hai, người phụ nữ cả đời sống trong khuôn phép gia đình và chịu nhiều thiệt thòi dưới định kiến trọng nam khinh nữ. Nữ nghệ sĩ chinh phục khán giả bằng lối diễn mộc mạc nhưng thấm thía, thể hiện rõ sự nhẫn nhịn, tủi thân và những tổn thương bị chôn giấu suốt nhiều năm. Từng ánh mắt lặng đi hay câu thoại nén cảm xúc của Hạnh Thúy đều khiến nhân vật trở nên chân thật, gần gũi. Chính thím Hai là một trong những mảnh ghép cảm xúc nhất, giúp câu chuyện gia đình trong phim chạm tới người xem.
Bỏ túi 126 tỷ đồng, Thiên Đường Máu là phim Việt đầu tiên chạm mốc 100 tỷ trong năm 2026. NSƯT Hạnh Thúy vào vai mẹ Thành (Quang Tuấn), người bị lừa bán sang khu tự trị bên Campuchia. Nhân vật đại diện cho nỗi đau của những gia đình ở quê nhà: thấp thỏm chờ tin con, bất lực trước bi kịch và day dứt vì không thể bảo vệ người thân. Hạnh Thúy truyền tải rõ sự khắc khoải của một người mẹ qua ánh mắt đỏ hoe, gương mặt héo mòn và cảm xúc dồn nén.
Tiếp đó, Hạnh Thuý lột tả những bi kịch của bà Phúc trong phim Tài. Bà Phúc là một người phụ nữ nghèo miền Tây làm thợ hồ, sống cơ cực và chịu nhiều tổn thương trong hôn nhân. Khi con trai trưởng thành rồi sa ngã trước cám dỗ tiền bạc, bà vẫn bao dung chờ con quay đầu. Trớ trêu hơn, đến lúc con muốn hoàn lương thì chính bà lại bị cuốn vào vòng xoáy tệ nạn cờ bạc, mang tâm lý muốn đổi đời. Tài là một hit lớn khi mới ra mắt nhưng sau đó tăng trưởng khá chậm. Bộ phim hiện thu về 113 tỷ đồng và vẫn đang công chiếu tại các phòng vé quốc tế.
Trong Quỷ Nhập Tràng 2, Hạnh Thúy đảm nhận vai người đàn bà quỷ, góp phần giúp dự án điện ảnh chạm mốc 131 tỷ đồng. Với ngoại hình già nua, quái gở cùng vẻ ngoài lạnh sống lưng, mỗi lần xuất hiện của nhân vật đều tạo cảm giác bất an cho người xem. Hạnh Thúy gieo nỗi sợ bằng ánh mắt vô hồn, nụ cười méo mó và những cử động chậm rãi đầy ám ảnh. Chính cách diễn gây ám ảnh này giúp vai diễn trở thành một trong những điểm nhấn rợn người của bộ phim.
Với 117 tỷ đồng, Hẹn Em Ngày Nhật Thực là bộ phim chữa lành chạm tới trái tim của nhiều khán giả. Hạnh Thuý vào vai một sơ ngồi trên xe buýt. Đây là một nhân vật phụ, không có nhiều thời lượng lên sóng nhưng vẫn cho thấy sự đa dạng trong khả năng diễn xuất.
Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, bộ phim sắp đạt 150 tỷ đồng và duy trì sức nóng lớn tại phòng vé hiện tại, cũng ghi nhận màn hóa thân ấn tượng của Hạnh Thúy. Cô vào vai bà Huỳnh, một pháp sư trừ tà dày dạn kinh nghiệm, giữ vị trí quan trọng trong hành trình giải mã và phá bỏ lời nguyền Phí Phông. Nhân vật là mắt xích dẫn dắt câu chuyện, đứng giữa lằn ranh mong manh của tâm linh và hiện thực. Để hoàn thành vai diễn, Hạnh Thúy phải thực hiện nhiều cảnh nghi lễ, múa phép và vận sức liên tục. Cường độ quay dày đặc khiến nữ nghệ sĩ từng bị tụt huyết áp ngay tại trường quay, cho thấy sự lăn xả hết mình với nghề.