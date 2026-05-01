NSƯT duy nhất đóng liên tiếp 8 phim top 1 phòng vé: Diễn xuất thần sầu, cả nước chẳng ai làm lại

Mới đây, khi phòng vé Việt liên tục chứng kiến những cú bứt tốc doanh thu từ dòng phim kinh dị đến tâm lý gia đình, khán giả bất ngờ nhận ra một cái tên xuất hiện dày đặc trong loạt tác phẩm ăn khách nhất - NSƯT Hạnh Thúy. Dù 2026 còn chưa đi được một nửa chặng đường, nữ nghệ sĩ đã góp mặt trong 4 dự án điện ảnh ăn khách là Tài, Quỷ Nhập Tràng 2, Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Điều này giúp Hạnh Thuý trở thành NSƯT duy nhất góp mặt trong liên tiếp 8 phim đứng top 1 phòng vé Việt tại thời điểm ra mắt.

Mở đầu chuỗi ngày chinh chiến phòng vé của Hạnh Thuý là Quỷ Cẩu với doanh thu 108 tỷ đồng. Cô ghi dấu ấn với vai bà Lài, người phụ nữ thôn quê mang dáng vẻ khắc khổ, lam lũ nhưng ẩn chứa nhiều bí mật phía sau. Từng cử chỉ chậm rãi, ánh nhìn nửa như sợ hãi nửa như che giấu điều gì đó của bà Lài đã góp phần tạo nên bầu không khí rùng rợn cho bộ phim.