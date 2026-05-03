Đám cưới Mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 và ca sĩ kém 7 tuổi tai tiếng nhất showbiz: MC quốc dân cùng dàn sao chiếm spotlight

Sáng 3/5, tờ Sports Chosun đưa tin, nữ diễn viên đình đám Hàn Quốc Shinji (phim Gia Đình Là Số 1) vừa tổ chức hôn lễ ngoài trời với nam ca sĩ MoonOne kém 10 tuổi tại trung tâm tổ chức sự kiện - tiệc cưới Raum Art Center.

Vào ngày trọng đại của đời mình, cặp đôi đã cùng bước đi trên con đường trải đầy hoa trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của dàn quan khách, đánh dấu 1 khởi đầu mới trong cuộc đời của họ. Buổi lễ được dẫn dắt bởi MC Boom và diễn viên hài Moon Se Yoon, tạo nên bầu không khí vừa vui vẻ vừa ấm áp.

Trong đám cưới, 2 thành viên cùng nhóm nhạc Koyote với cô dâu là Kim Jong Min và Bbaekga đã đọc lời chúc phúc dành cho cặp đôi tân lang tân nương, góp phần khiến không khí buổi lễ thêm phần xúc động. Bạn thân của cô dâu - nữ ca sĩ đình đám Ailee đã trình diễn bản hit 1 thời Heaven thay lời chúc gửi tới cặp đôi trong ngày trọng đại. “Nữ hoàng nhạc phim” Baek Ji Young cũng mang tới bài hát chúc mừng đầy ý nghĩa mang tên Two People trong ngày vui của Shinji - MoonOne.

Clip ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong hôn lễ của Shinji đã được chia sẻ với tốc độ như tên bắn

Cô dâu xuất hiện rạng rỡ trong những tràng pháo tay vang dội của các thành viên 2 bên gia đình và dàn khách mời

Shinji khoác tay chú rể MoonOne trong niềm hạnh phúc dâng trào. Ảnh: Naver

Tân lang tân nương trao lời thề nguyện trước sự chứng kiến của dàn quan khách. Chú rể MoonOne đã không thể rời mắt được khỏi bà xã trong giờ phút thiêng liêng. Ảnh: Naver

Sau khi trao lời thề nguyện, cặp đôi dành cho nhau nụ hôn nồng nàn hệt như 1 cảnh phim ngôn tình giữa khung cảnh hôn lễ lung linh ngập tràn hoa giấy. Loạt khoảnh khắc “khóa môi” ngọt ngào của 2 nghệ sĩ cũng đã trở nên viral trên mạng xã hội. Ảnh: Nate

Shinji - MoonOne chính thức về chung 1 nhà sau đám cưới cổ tích. Ảnh: Nate

Dàn sao khủng của làng giải trí Kbiz gồm MC quốc dân Yoo Jae Suk, Cha Tae Hyun, Haha, Ailee, Baek Ji Young,... đã tề tựu trong hôn lễ mỹ nhân Gia Đình Là Số 1

MC quốc dân Yoo Jae Suk thân thiện chụp hình lưu niệm cùng các khách mời. Ảnh: Nate

“Nữ hoàng nhạc phim” Baek Ji Young không cầm nổi được những dòng nước mắt xúc động khi chứng kiến hạnh phúc của cô dâu chú rể. Ảnh: Newsen

Diva làng nhạc xứ Hàn Ailee hát tặng Shinji - MoonOne bản hit đình đám 1 thời Heaven trong ngày vui của cặp đôi. Ảnh: Naver

2 thành viên cùng nhóm nhạc Koyote với cô dâu là Kim Jong Min và Bbaekga đã có mặt tại đám cưới từ rất sớm. Ảnh: X

Còn nhớ kể từ khi tuyên bố làm đám cưới với nam ca sĩ MoonOne, Shinji bỗng bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, tin đồn, khiến hình tượng của cô bị tổn hại nghiêm trọng.

Trên các diễn đàn, công chúng thi nhau bóc phốt MoonOne tưng bừng. Đầu tiên, trong 1 vlog, MoonOne thừa nhận đã từng ly hôn và có 1 con gái. Bên dưới, 1 người xem cảnh báo: “Tôi là người quen của vợ cũ anh ta. Hãy yêu cầu xem hồ sơ vụ ly hôn đi, bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình tìm thấy”. Trên diễn đàn ẩn danh Blind, xuất hiện thêm 1 số bình luận được cho là ám chỉ đến MoonOne: “Anh ta lừa dối bạn gái mình khi cô ấy mang thai. 2 người kết hôn vội vã. Tôi thấy rất nhiều người nói về việc anh ta tỏa ra năng lượng xấu. Họ nói đúng. Chỉ để bạn biết thôi, tôi là bạn của 1 người biết tất cả về quá khứ của anh ta. Rồi anh ta ly hôn với lý do tương tự”. Tiếp đến, chồng sắp cưới của Shinji bị cáo buộc bạo lực học đường và bắt nạt trong quân đội. Chưa dừng lại ở đó, MoonOne còn bị tố thực hiện các giao dịch bất động sản gian lận.

Giữa tâm bão thị phi, MoonOne cho biết đúng là anh từng làm việc với 1 văn phòng môi giới không có giấy phép hành nghề bất động sản, tuy nhiên lại phủ nhận những cáo buộc liên quan tới ngoại tình, bắt nạt nạn nhân trong quân ngũ, bạo lực học đường,... Phía Shinji cũng lên tiếng bác bỏ những cáo buộc tiêu cực nhắm vào chồng sắp cưới. Thế nhưng, công chúng không tin vào những lời phản hồi này và tin rằng MoonOne thực sự có vấn đề về nhân cách.