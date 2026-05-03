Việt Nam chính thức lập kỷ lục Guinness với nhà hàng 5000 chỗ ngồi, rộng 7000 mét vuông khủng nhất thế giới

Theo số liệu mới nhất, chỉ trong tháng 1/2026, Phú Quốc đã cho thấy sức bật quốc tế vượt trội với lượng khách tăng tới 122,9% so với cùng kỳ, đóng góp phần lớn vào tổng thu du lịch hơn 6.100 tỷ đồng của tỉnh chỉ trong một tháng đầu năm.

Sức nóng này đến từ chiến lược đầu tư bài bản vào các tổ hợp giải trí đẳng cấp, đưa đảo Ngọc lọt Top 4 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 do CNBC bình chọn. Giữa bối cảnh đó, sự kiện một tổ hợp ăn uống - giải trí tại Nam đảo chính thức lập kỷ lục Guinness thế giới đã trở thành một dấu son mới cho du lịch Việt.

Sun Bavaria GastroPub: Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới

Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) vừa ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu khi tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness chính thức trao danh hiệu "Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới" cho Sun Bavaria GastroPub vào tháng 5/2026.

Với diện tích lên tới 6.825,22 mét vuông và sức chứa khổng lồ 5.000 chỗ ngồi, đây là kỷ lục Guinness thứ ba mà Tập đoàn Sun Group mang về cho Phú Quốc. Nằm ngay tại trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn, Sun Bavaria GastroPub không chỉ là một nhà hàng bia phong cách Bavaria truyền thống, mà còn là một mô hình all-in-one kết hợp giữa ẩm thực, bia tươi ủ tại chỗ và các show diễn nghệ thuật quy mô lớn.

Kiến trúc của tổ hợp lấy cảm hứng từ các sảnh bia huyền thoại nước Đức với mái vòm uốn cong rực rỡ, tường gạch thô và thép đen mạnh mẽ. Không gian bên trong rộng rãi, ấm cúng với nội thất gỗ chủ đạo, gợi nhớ những đại sảnh lễ hội sôi động của châu Âu. Trong khi đó, khu vực ngoài trời sát biển lại ghi điểm nhờ tầm nhìn trực diện Cầu Hôn và sân khấu trên mặt biển.

Đây là vị trí đắc địa duy nhất trên thế giới giúp du khách vừa thưởng thức bữa tối, vừa có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn cả hai màn pháo hoa rực rỡ từ show “Bản giao hưởng Đại dương” với nghệ thuật Jetski & Flyboard kịch tính cùng show đa phương tiện “Nụ hôn của Biển cả”.

Hành trình đa trải nghiệm giữa tâm điểm du lịch đảo Ngọc

Linh hồn tạo nên sức hút của tổ hợp kỷ lục này chính là dòng bia Sun KraftBeer được sản xuất trực tiếp tại xưởng bia Phu Quoc Brew House dưới sự giám sát của nghệ nhân Oliver Wesseloh – nhà vô địch World Beer Sommelier.

Bia được nấu theo công thức Bavaria trăm năm với nguyên liệu cao cấp nhập khẩu hoàn toàn từ Đức và Mỹ, cho phép du khách trực tiếp quan sát quy trình ủ qua hệ thống 14 bồn lên men khổng lồ. Sự kết hợp giữa thực đơn Âu - Á phong phú cùng chuỗi giải trí sôi động mỗi đêm đã biến Sun Bavaria thành một trạm trung chuyển cảm xúc không thể bỏ lỡ, nơi âm nhạc từ các ban nhạc châu Âu hòa quyện cùng nhịp sống đêm rực rỡ.

Để hành trình khám phá Phú Quốc trở nên trọn vẹn hơn, yếu tố thời điểm đóng vai trò quan trọng. Khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 là mùa khô của đảo, đây được xem là thời gian vàng khi thời tiết ổn định, nắng đẹp, biển lặng và nước trong xanh. Đây cũng là giai đoạn thuận lợi để du khách kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời mà không bị gián đoạn bởi mưa hay sóng lớn.

Không dừng lại ở việc thưởng thức bia thủ công tại Sun Bavaria GastroPub, hành trình của du khách có thể được mở rộng thành một chuỗi trải nghiệm liền mạch trong khu vực Nam đảo. Ngay gần đó, Cầu Hôn là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ vào thời khắc hoàng hôn, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt biển, tạo nên khung cảnh lãng mạn mang tính biểu tượng. Đây cũng là một trong những tọa độ check-in được yêu thích nhất, thu hút đông đảo du khách và các nhiếp ảnh gia.

Với những ai ưa khám phá, tuyến Cáp treo Hòn Thơm, được biết đến là một trong những tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng khi toàn cảnh biển trời Nam đảo thu vào tầm mắt từ trên cao. Hành trình này không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một tour ngắm cảnh trên không, kết nối trực tiếp đến đảo Hòn Thơm với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí biển.

Khi đêm xuống, nhịp sống Phú Quốc tiếp tục sôi động tại Chợ đêm Vui Phết, không gian mua sắm và ẩm thực mang màu sắc trẻ trung, sáng tạo. Tại đây, du khách có thể tìm thấy từ đồ lưu niệm thủ công, thời trang địa phương đến các món ăn đường phố phong phú, tạo nên một bức tranh đêm đầy năng lượng.

Ẩm thực bản địa cũng là điểm nhấn không thể thiếu trong hành trình. Những món ăn đặc trưng như bún quậy với hương vị đậm đà, bún kèn béo ngậy từ nước cốt dừa hay gỏi cá trích tươi rói từ các làng chài lâu đời mang đến trải nghiệm ẩm thực vừa dân dã vừa đặc sắc. Đây chính là mảnh ghép giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa và đời sống của người dân đảo.

Trong bức tranh tổng thể đó, sự xuất hiện và phát triển của Sun Bavaria GastroPub không chỉ đơn thuần là một điểm ăn uống hay giải trí, mà còn phản ánh rõ xu hướng nâng cấp trải nghiệm du lịch tại Phú Quốc. Thay vì những dịch vụ rời rạc, du khách ngày nay có xu hướng tìm kiếm các tổ hợp tích hợp, nơi họ có thể ăn uống, vui chơi, thưởng thức nghệ thuật và tận hưởng không gian trong cùng một địa điểm.

Sự kết hợp giữa ẩm thực chuẩn quốc tế, bia thủ công, kiến trúc châu Âu và các show diễn quy mô lớn tại khu vực Thị trấn Hoàng Hôn cho thấy định hướng phát triển rõ rệt của du lịch đảo Ngọc, chuyển mình từ điểm nghỉ dưỡng đơn thuần sang trung tâm trải nghiệm đa dạng, mang tầm vóc quốc tế.