Muốn làm tiểu thư tài phiệt hãy nhìn mỹ nhân này mà học tập: 2 thập kỷ thắng đời tuyệt đối, định hình thời trang của cả nước

IU đang gây chú ý khi thể hiện vai nữ chính trong siêu phẩm Perfect Crown, với vai diễn Sung Hee Joo - con gái thứ của một gia tộc giàu có, sở hữu cả núi tiền và bộ óc kinh doanh nhạy bén. Tuy nhiên, trước IU, khán giả coi Yoon Eun Hye là chuẩn mực của các thiên kim tiểu thư tập đoàn tài phiệt trên màn ảnh nhờ khí chất sang chảnh kiêu kỳ của mình.

Năm 2006, với bộ phim Hoàng Cung, Yoon Eun Hye trở thành Thái tử phi xinh đẹp bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt. Những bộ trang phục, đồ chơi, trang sức cô dùng trong phim liên tục tạo cơn sốt trên khắp châu Á. Thời điểm đóng Goong, Yoon Eun Hye mới 22 tuổi. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng đôi môi nũng nịu vô cùng dễ thương. Nét hồn nhiên, tươi trẻ của Yoon Eun Hye giúp cô hóa thân xuất sắc vào hình tượng nữ sinh trung học năng động Shin Chae Kyung.

Tuy nhiên, khi đảm nhận vai trò Thái tử phi, Yoon Eun Hye cũng thể hiện nét dịu dàng, đằm thắm và không kém phần quyến rũ.

Trang phục trong Hoàng Cung được đánh giá là vừa mang nét truyền thống Hàn Quốc, vừa được làm mới để phù hợp hơn với bối cảnh hiện đại

Nhờ đó, phim mang tới những chiếc váy xinh đẹp có phong cách hoàng gia, tạo nên làn gió mặc Hanbok cách tân.

Yoon Eun Hye khoác lên mình những thiết kế mang phong cách quý tộc, khác hẳn các bạn cùng trang lứa

Thời trang của nữ chính Yoon Eun Hye cũng được nhắc đến từ năm này qua năm khác, dù 20 năm qua đi, đây vẫn là bộ phim truyền hình huyền thoại của hàn Quốc và được yêu thích nhờ sự sáng tạo chỉn chu trong từng chi tiết.

Nữ diễn viên không chỉ mặc đẹp với trang phục Hanbok, outfit dạ hội lộng lẫy, những bộ cánh hợp xu hướng lúc bấy giờ, mà còn tỏa sáng với những thiết kế đặc biệt, pha trộn giữa truyền thống và hiện đại.

Những bộ Hanbok cách tân khiến khán giả si mê, thể hiện một hoàng gia thời hiện đại

Ngay từ thời đó, Thái tử phi Shin Chae Kyung đã diện những item mà đến bây giờ vẫn chuẩn mốt, chẳng hạn như kính mắt Y2K màu đỏ. Ngoài ra, style tóc layer Shin Chae Kyung áp dụng nửa cuối bộ phim cũng là xu hướng được các chị em rần rần theo đuổi ở hiện tại.

Phim mở ra nhiều xu hướng thời trang

Ngoài ra, Yoon Eun Hye còn trở thành Kang Hye Na - người thừa kế của khu biệt thự Lady Castle trong phim My Fair Lady (Chàng Quản Gia Của Tôi - 2009). Kang Hye Na từ nhỏ đã được chiều chuộng như một công chúa. Cô luôn khoác trên mình những bộ trang phục hàng hiệu đắt đỏ, sử dụng siêu xe đời mới, thần thái lạnh lùng, sang chảnh, Kang Hye Na hẳn là điển hình của một tiểu thư con nhà quyền quý.

Chứng kiến cha mẹ qua đời từ khi còn nhỏ, cô nàng vì tổn thương mà càng trở nên kiêu kỳ, ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Độc mồm và tàn nhẫn, Kang Hye Na nhiều khi khiến khán giả phải tức giận vì sự ngang ngược, vô lý đến khó hiểu của mình.

Phim Chàng Quản Gia Của Tôi, giống như buổi trình diễn thời trang dành riêng cho Yoon Eun Hye

Trang phục của cô cũng gây sốt trong thời gian dài

Đến nay khán giả vẫn không quên được khí chất thượng lưu Yoon Eun Hye thể hiện trong phim

Yoon Eun Hye được coi là chuẩn mực của thiên kim tài phiệt trên màn ảnh Hàn Quốc

Ngoài đời thực, Yoon Eun Hye cũng là nhà thiết kế thời trang