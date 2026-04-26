Doãn Hải My xinh đẹp cùng Văn Hậu tụ tập bạn bè, từng bị nói "kèm chặt" chồng, đáp trả thẳng thắn

Mới đây, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây chú ý khi cùng hội bạn thân CLB Hà Nội và Công an Hà Nội tụ tập trong chuyến đi thiện nguyện kết hợp nghỉ dưỡng. Xuất hiện trong cùng một khung hình với hội bạn thân, chàng hậu vệ đình đám của ĐT Việt Nam vẫn giữ vững phong độ điển trai, nam tính còn bà xã anh - Doãn Hải My lại khiến netizen không khỏi xuýt xoa vì nhan sắc "không góc chết".

Dù chỉ diện trang phục giản dị, trang điểm nhẹ nhàng để thuận tiện di chuyển vùng sông nước, nhưng đường nét thanh tú và làn da không tì vết của người đẹp sinh năm 2001 vẫn nổi bần bật. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận: "Đúng là bạch nguyệt quang làng bóng đá, đi chơi thôi mà thần thái cũng khác hẳn", hay "Cặp này đúng là định nghĩa của sự đẹp đôi!"...

Văn Hậu - Hải My trong chuyến đi mới đây cùng hội bạn thân (Ảnh: Ngô Trọng Văn Hài)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen có cánh, không ít lần Doãn Hải My phải nhận những ý kiến trái chiều từ "antifan". Cụ thể, một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô nàng quá "dính" chồng, "kèm chặt" anh, lúc nào cũng thấy xuất hiện "kè kè" bên Văn Hậu trong mọi cuộc vui hay sự kiện.

Đứng trước những bình luận có phần kém duyên này, tiểu thư Hà thành đã có màn đáp trả thẳng thắn và tinh tế. Cô nàng khẳng định bản thân chỉ góp mặt trong các cuộc tụ tập khi nhận được lời mời nhiệt tình từ bạn bè hoặc người thân. Hơn nữa, việc hai vợ chồng xuất hiện cùng nhau là điều hoàn toàn bình thường và là cách để giữ lửa tình cảm.

"Yên tâm nha. Chị vẫn yêu thương bản thân, học tập và làm việc đầy đủ. Cảm ơn em đã quan tâm và theo sát nè" - Doãn Hải My nhẹ nhàng "vỗ mặt" khi bị khuyên nên tập trung vào bản thân thay vì đi theo chồng.

Cách ứng xử vừa cứng rắn, vừa lịch sự của bà xã Văn Hậu nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, thay vì soi xét, dân tình nên tôn trọng sự gắn kết của cặp đôi "vàng" trong làng bóng đá Việt. Sau khi về chung một nhà, Doãn Hải My không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là người đồng hành tuyệt vời của Văn Hậu trong mọi hành trình.