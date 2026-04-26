Khoai Lang Thang đang toan tính gì?

Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) là nhà sáng tạo nội dung du lịch quen mặt với cư dân mạng. Anh sở hữu kênh YouTube có 3,3 triệu người đăng ký và 4,1 triệu người theo dõi trên Facebook. Bên cạnh những clip mang tính trải nghiệm cực chill, Khoai Lang Thang còn được yêu quý vì tính cách mộc mạc, giản dị.

Tuy nhiên dạo gần đây, nhiều người nhận ra Khoai Lang Thang lạ lắm!

Khoai Lang Thang dạo này tích cực cực comment dạo lắm nha.

Trước đây, Khoai Lang Thang vốn là người khá kiệm lời trên mạng xã hội. Nam YouTuber chủ yếu tập trung chia sẻ hình ảnh, video liên quan đến công việc của mình. Ngoài việc cung cấp kiến thức, kể lại các trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực ở mỗi điểm đến, Khoai Lang Thang cũng tập trung vào các hoạt động kết hợp cùng nhãn hàng.

Không những vậy Khoai Lang Thang cũng hiếm hoi tham gia sự kiện. Anh thường được nhận xét là một người khá “hướng nội”, dù mang vibe nhẹ nhàng, gần gũi nhưng có phần ít nói.

Song khoảng vài tháng trở lại đây, Khoai Lang Thang bất ngờ trở nên năng nổ hơn khi hoạt động trên mạng. Nam YouTuber liên tục đi “comment dạo”, tích cực đăng bài, tương tác với netizen, thảo luận cả về những chủ đề hot trend.

Mới đây nhất, khi fan thắc mắc Khoai Lang Thang “làm gì ra tiền để đi nhiều nơi trải nghiệm”, nam YouTuber cũng sẵn sàng tiết lộ cách anh bắt đầu hành trình xê dịch từ lúc còn chưa có điều kiện. Đây có thể coi là điều hiếm thấy bởi trước đây, Khoai Lang Thang không thường nói chiều về tài chính, thu nhập của mình.

Theo đó, nam YouTuber trả lời bình luận công khai, cho biết bản thân từng làm thêm nhiều công việc để đóng trọ, ăn uống,... Sau đó phần dư sẽ dùng để tiết kiệm đi du lịch theo cách “đi bụi”. Ngoài ra, Khoai Lang Thang cũng tiết lộ thời điểm mới bắt đầu lập kênh, anh có khoảng 30 triệu đồng, mua máy quay cũ và tiết kiệm mọi chi phí trong những chuyến đi.

“Tiền ít anh đi kiểu ít nè. Hồi đại học thì anh đi làm thêm (PG, tiếp thị, tặng sample, bơm bong bóng, roadshow, khánh tiết...), đóng trọ ăn uống dư lại thì anh để dành. Mỗi năm lấy tiền đó đi bụi (đi xe máy, xe đò,...).

Lúc làm kênh Khoai Lang Thang thì anh có cỡ 30 triệu tiền để dành, anh mua máy quay cũ, quay Sở Thú, quay xe chuối chiên, tiết kiệm thì ở nhà nghỉ nhỏ. May mắn anh có nhiều bạn bè hỗ trợ trong công việc nữa, rồi kênh phát triển, có nhãn hàng tài trợ, có tiền từ lượt xem, rồi anh đầu tư dần thêm”, Khoai Lang Thang chia sẻ.

Trước đó, Khoai Lang Thang cũng từng không ngần ngại bày tỏ về cuộc sống của mình khi trả lời bình luận của cư dân mạng. Thậm chí, anh từng thẳng thắn lên tiếng khi có người nhận định sai về bản thân mình.

Cụ thể, một topic được đặt ra trên Threads: “Có ai thấy Khoai Lang Thang bị giả không? Hồi mấy năm trước coi thấy dễ thương, nhưng càng xem càng thấy bạn này kiểu cố tình tỏ vẻ lịch sự dễ thương, thấy không chân thật xíu nào ấy. Kiểu tỏ vẻ dễ thương nhưng tui thấy bên trong đầy toan tính”.

Rất nhanh sau đó, Khoai Lang Thang vào phản hồi bình luận nêu trên. Nam YouTuber cho biết anh thoải mái với việc netizen có khen có chê song, không đồng tình với việc cư dân mạng trên kể câu chuyện “không có thật về mình và một bạn đồng nghiệp” nên phải lên tiếng ngay.

“Đặt điều sai trái, không có thật, mà nói tự nhiên như thật vậy bạn? Mình chưa bao giờ nói điều gì như bạn đặt điều ở trên cả? Vì lý do gì mà bạn lại nói sai sự thật một cách thoải mái như vậy?”, Khoai Lang Thang đặt câu hỏi ngược lại.

Chưa dừng lại ở đó, Khoai Lang Thang cũng tiếp tục đăng bài viết lên Threads cá nhân, đính chính chuyện “móc đểu” bạn bè đồng nghiệp là không hề có. Ngoài ra, nam Youtuber liên tục trả lời mọi thắc mắc, quan điểm của cộng đồng mạng.

Không ít người cho rằng, sự thay đổi này của Khoai Lang Thang khiến anh trở nên gần gũi hơn với khán giả. Anh vốn khá kín tiếng, việc chủ động trả lời bình luận, chia sẻ thêm về hành trình cá nhân hay quan điểm riêng giúp người xem hiểu rõ hơn về con người phía sau những video du lịch quen thuộc. Điều này cũng phần nào cũng giúp Khoai Lang Thang giữ kết nối với người theo dõi.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là sự thay đổi này lại trùng với thời điểm xuất hiện tin đồn Khoai Lang Thang có thể tham gia một show truyền hình thực tế về âm nhạc đang được quan tâm.

Dù chưa có xác nhận chính thức nhưng chỉ riêng việc tên anh được nhắc đến trong một sân chơi khác hẳn hình ảnh trước đây cũng đủ làm mức độ thảo luận tăng lên rõ rệt. Từ một YouTuber gắn với những chuyến đi, Khoai Lang Thang bỗng được cho rằng đang sắp bước chân vào showbiz - nơi rất quan trọng với việc “fan service”.

Từ đó, một số ý kiến bắt đầu đặt vấn đề liệu việc hoạt động MXH tích cực hơn thời gian gần đây có đơn giản là thay đổi tự nhiên, hay là bước chuẩn bị cho điều gì đó sắp tới?

Việc xuất hiện nhiều hơn, tham gia thảo luận, trả lời cả những bình luận trái chiều rõ ràng giúp tên tuổi Khoai Lang Thang được nhắc đến thường xuyên hơn. Nếu thực sự có kế hoạch thử sức ở một lĩnh vực mới, đây cũng có thể là cách để anh làm quen dần với nhịp độ tương tác cao hơn.

Thế nhưng có không ít người cho rằng, sự ít nói và tập trung vào nội dung trước đây mới là điều khiến Khoai Lang Thang khác biệt. Việc chia sẻ nhiều hơn, đặc biệt là tham gia vào những cuộc tranh luận trên mạng, đôi khi dễ khiến hình ảnh bị thay đổi theo hướng không phải ai cũng thấy phù hợp. Quan điểm “nói dài, nói dai khéo thành nói dại” vì thế cũng được nhắc lại, như một lời nhắc rằng tương tác nhiều chưa chắc lúc nào cũng là lợi thế.

Sau cùng, câu chuyện không chỉ nằm ở việc Khoai Lang Thang có thay đổi hay không, mà là cách anh giữ được sự cân bằng. Dù đây là một bước đi có tính toán hay chỉ đơn giản là sự cởi mở hơn, thì điều khán giả quan tâm vẫn là chất lượng nội dung và cảm giác gần gũi vốn có. Nếu giữ được hai yếu tố đó, những thay đổi này có thể là hợp lý. Ngược lại, nếu mất đi điểm mạnh ban đầu, sự quan tâm tăng lên cũng chưa chắc đi kèm với sự ủng hộ lâu dài.