Vợ 3 NSND đình đám lên tiếng về thông tin chưa có con, tiết lộ "từng gặp những người tệ đến tận cùng"

Mới đây, Ngọc Hà Lê – vợ của Công Lý – đã gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ thẳng thắn về chuyện hôn nhân, con cái cũng như những định kiến mà cô từng phải đối mặt.

Trong bài viết, Ngọc Hà không ngại nhắc lại những lời từng khiến cô tổn thương: "Chưa có con thì sớm muộn cũng chia tay!". Tuy nhiên, cô cho biết bản thân giờ đây đã học cách đối diện nhẹ nhàng hơn: "Mỗi lần nghe, Hà chỉ cười. Một nụ cười rất thật. Bởi những lời người khác nói dù nhẹ nhàng hay cay nghiệt cũng không còn đủ sức làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa".

Chia sẻ về những biến cố đã trải qua, Ngọc Hà trải lòng: "Nếu Hà kể rằng trước đây mình từng đi qua những giai đoạn rất khủng khiếp, hay từng gặp những con người tệ đến tận cùng… liệu có mấy ai tin? Có lẽ vì vậy mà ở độ tuổi này, Hà không còn muốn giải thích, cũng không muốn sống để chứng minh điều gì với ai".

Đáng chú ý, khi nhắc đến giai đoạn NSND Công Lý gặp vấn đề sức khỏe, Ngọc Hà tiết lộ cô cũng từng phải nghe những lời bàn tán tiêu cực liên quan tới chuyện con cái: "Người ta nói: "Không có con thì không có ràng buộc, sớm muộn cũng chia tay". Khi anh Lý ốm, Hà cũng từng nghe câu đó. Vậy rồi sao? Đến nay đã hơn 5 năm. Và thực tế, có con, thậm chí nhiều con nếu lòng người đã đổi thay thì vẫn rời xa nhau như thường".

Hiện tại, cặp đôi vẫn hạnh phúc dù nhiều biến cố.

Trong dòng trạng thái, Ngọc Hà nhiều lần nhấn mạnh điều cô hướng đến hiện tại là sự bình yên: "Giờ đây, Hà không còn trẻ để hành động bốc đồng như trước. Điều Hà cần chỉ đơn giản là sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Tiền có thể chưa nhiều, nhưng Hà tin chỉ cần mình cố gắng, mình sẽ có đủ để sống vui vẻ. Quan trọng hơn cả vẫn là sức khỏe".

Dù thừa nhận việc có một người chồng không còn khỏe mạnh là thiệt thòi, Ngọc Hà khẳng định cô chọn cách đối diện tích cực: "Anh Lý với Hà không chỉ là người bạn đời, mà còn là một bài học lớn của cuộc sống. Để Hà hiểu rằng, phải biết yêu thương và chăm sóc sức khỏe của chính mình, đừng để đến khi mọi thứ trở nên muộn màng rồi mới ân hận.

Tương lai thì không ai biết trước. Vậy nên, hãy sống tích cực. Đừng sống trong sự hơn thua, sân si hay giận dữ. Có thể Hà không có một người chồng khỏe mạnh, đó là một thiệt thòi. Nhưng Hà không chọn cách than khóc hay buông xuôi. Thay vào đó, Hà chọn chăm chỉ làm việc, nỗ lực mỗi ngày".

Khép lại, Ngọc Hà bày tỏ quan điểm sống rõ ràng: "Những ồn ào, những tin đồn… vẫn sẽ luôn tồn tại. Nhưng Hà nghĩ, khi người ta còn nhắc đến mình, nghĩa là mình vẫn còn được quan tâm theo một cách nào đó. Vậy nên, "mặc kệ" vẫn là lựa chọn của Hà".

Cô cũng gửi lời mong muốn khán giả tiếp tục dõi theo và ủng hộ gia đình mình, khẳng định: "Cuộc đời mỗi người là do chính mình lựa chọn. Và Hà tin rằng, thay vì than thở, hãy sống thật trọn vẹn để sau này không phải nói hai chữ "giá như" hay "nuối tiếc". Cuối cùng, Hà vẫn mong mọi người sẽ luôn yêu thương và dõi theo Gia đình Công Lý – Ngọc Hà".