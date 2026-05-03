David Beckham diện quần bơi khoe body săn chắc tuổi 51, đón sinh nhật ngọt ngào nhưng vẫn bị con cả xa lánh

Ở tuổi 51, David Beckham vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ khi tự tin khoe thân hình săn chắc trong chiếc quần bơi nhỏ xíu trên du thuyền. Hình ảnh nóng bỏng này nhanh chóng gây chú ý, đặc biệt khi được chính vợ anh - Victoria Beckham - chia sẻ như một phần trong loạt bài mừng sinh nhật chồng.

Nhân dịp David bước sang tuổi mới, Victoria đăng tải hàng loạt khoảnh khắc riêng tư, từ những chuyến nghỉ dưỡng đầy nắng cho tới các bức ảnh gia đình ấm áp. Trong đó, bức hình David chỉ mặc quần bơi đỏ, khoe cơ bụng 6 múi cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ trở thành tâm điểm.

Không chỉ gây chú ý bằng hình ảnh, Victoria còn khiến nhiều người “tan chảy” với lời nhắn đầy tình cảm. Nữ hoàng thời trang gọi chồng là “cả thế giới”, “tất cả mọi thứ”, đồng thời ca ngợi Daiv là người chồng, người cha và người bạn tuyệt vời nhất. Nhà thiết kế nổi tiếng khẳng định gia đình sẽ dành cả ngày để “chiều chuộng” David vì anh xứng đáng với điều đó.

Loạt bài đăng nhanh chóng nhận được hàng loạt bình luận tích cực từ người hâm mộ. Nhiều người khen David “càng già càng phong độ”, thậm chí ví anh như “rượu vang càng để lâu càng ngon”.

Không khí sinh nhật càng thêm ấm áp khi các con của cặp đôi cũng đồng loạt gửi lời chúc. Romeo Beckham gọi bố là “người bạn thân nhất”, trong khi Cruz Beckham chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi giữa hai cha con. Bạn gái của Cruz là Jackie Apostel cũng không quên ca ngợi David như một hình mẫu lý tưởng.

Tuy nhiên, giữa những lời chúc ngọt ngào, sự im lặng của con trai cả Brooklyn Beckham lại khiến nhiều người chú ý. Trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình vẫn chưa hạ nhiệt, con trai cả của Beckham chưa công khai gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bố, càng làm dấy lên đồn đoán về rạn nứt nội bộ.

Dù vậy, với những gì được chia sẻ, có thể thấy David Beckham vẫn đang tận hưởng ngày sinh nhật trọn vẹn bên gia đình - cùng hình ảnh phong độ khiến anh tiếp tục giữ vững danh xưng “biểu tượng” dù đã bước sang tuổi 51.