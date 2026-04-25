Không còn là "công chúa nhỏ", Harper Beckham "lột xác" thành thiếu nữ, chiếm trọn spotlight bên David Beckham

Theo Tiên Tiên, | 25-04-2026 - 17:24 PM | Lifestyle

David Beckham cùng các con tháp tùng Victoria ra mắt bộ sưu tập tại Manhattan.

Trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập thời trang được mong chờ nhất đầu năm 2026 tại New York, Victoria Beckham không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng thiết kế mà còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Đặc biệt, nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô con gái út Harper Seven đã trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Gia đình Beckham đến ủng hộ Victoria

Ở tuổi 14, ái nữ nhà Beckham không còn là "cô bé má bánh bao" thường được bố bế trên tay ngày nào.

Harper xuất hiện với diện mạo vô cùng phổng phao và nữ tính. Cô bé diện một thiết kế tối giản nhưng tinh tế, khoe khéo gương mặt thanh tú thừa hưởng những nét đẹp nhất từ cả bố và mẹ. Thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ cùng làn da khỏe khoắn của Harper được đánh giá là mang đậm nét của một ngôi sao thế hệ mới. Với sự dẫn dắt của người mẹ là biểu tượng thời trang hàng đầu, Harper đang dần định hình phong cách cá nhân đầy cuốn hút.

Beckham cùng con gái

Sự kiện lần này cũng là dịp để Victoria khẳng định sự bền chặt của gia đình sau những ồn ào về mối quan hệ giữa các thành viên. Dù con trai cả Brooklyn và con dâu Nicola Peltz vắng mặt, nhưng sự hiện diện đầy ấm áp của David và các con còn lại là minh chứng rõ nhất cho sự gắn kết của nhà Beckham.

Beckham luôn đồng hành cùng vợ

Beckham phong độ bên vợ là biểu tượng thời trang

Ảnh: IGNV

Theo Tiên Tiên,

