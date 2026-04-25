Mỹ nhân VTV rút lui khỏi showbiz sau lấy chồng TGĐ tập đoàn nghìn tỷ, U40 mà đẹp cỡ này

Nhắc đến "vũ trụ phim giờ vàng" của VTV, khán giả chắc chắn không thể quên loạt gương mặt từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh những cái tên quen thuộc, Phanh Lee (tên thật là Lê Phương Anh, sinh năm 1990) cũng là một trong những nữ diễn viên từng gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng lối diễn tự nhiên. Cô góp mặt trong nhiều dự án như Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Trái tim có nắng hay Mátxcơva mùa thay lá… và nhanh chóng ghi điểm với hình tượng nữ chính hiện đại, cá tính.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Phanh Lee lại khiến nhiều người bất ngờ khi lựa chọn rút lui khỏi showbiz. Năm 2020, cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Nam - CEO của một tập đoàn khách sạn, khu phức hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng. Được biết, giá trị tổng tài sản nhà chồng Phanh Lee lên đến nghìn tỷ đồng. Cũng chính vì thế mà sau khi lên xe hoa, nhiều người hay gọi Phanh Lee là phu nhân hào môn nghìn tỷ.

Đám cưới của Phanh Lee và doanh nhân Nguyễn Thành Nam từng gây chú ý khi được tổ chức tại một resort sang trọng bên bờ biển. Buổi lễ quy tụ nhiều bạn bè thân thiết trong giới như Việt Anh, Quỳnh Nga, Vân Hugo… đến chung vui và gửi lời chúc phúc cho cô dâu chú rể.

Dù vậy, khác với nhiều đám cưới của sao Việt thường được chia sẻ rầm rộ, hôn lễ của Phanh Lee lại khá kín tiếng. Những hình ảnh chính thức về cô dâu - chú rể được đăng tải rất hạn chế, đặc biệt là diện mạo của ông xã gần như không lộ rõ. Từ phía Phanh Lee, cô cũng chủ động giữ riêng tư cho bạn đời ngay trong ngày trọng đại, càng khiến câu chuyện hôn nhân của nữ diễn viên thêm phần bí ẩn.

Sau khi về làm dâu hào môn, Phanh Lee gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, tập trung xây dựng tổ ấm nhỏ. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, nhưng mỗi lần cập nhật hình ảnh đời thường, Phanh Lee vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Cuộc sống hôn nhân của Phanh Lee cũng khiến nhiều người chú ý khi gắn liền với những chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại các điểm đến sang trọng. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh check-in cùng loạt outfit hàng hiệu, tạo nên hình ảnh một "phu nhân hào môn" đúng nghĩa.

Không chỉ tận hưởng cuộc sống đủ đầy, Phanh Lee còn được ông xã chăm sóc chu đáo. Nữ diễn viên thỉnh thoảng đăng tải những bữa ăn được chuẩn bị cầu kỳ, đa dạng từ món Á đến Âu. Cô từng tiết lộ chồng rất thích nấu ăn, luôn hào hứng vào bếp, từ khâu đi chợ đến chế biến, để mang đến cho vợ những bữa cơm chỉn chu và ấm cúng.

Tháng 7/2021, Phanh Lee hạ sinh con gái đầu lòng, tên thân mật là Sochu. Đến đầu tháng 10/2022, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới. Dù có điều kiện kinh tế dư dả, nữ diễn viên vẫn lựa chọn tự tay chăm con thay vì thuê bảo mẫu, mong muốn dành nhiều thời gian đồng hành cùng các bé trong những năm tháng đầu đời.

Trên trang cá nhân, Phanh Lee thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tỳ. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô ưu tiên đưa con ra ngoài vui chơi, giúp các bé dạn dĩ và khám phá nhiều hơn. Bên cạnh đó, ông xã của Phanh Lee cũng được nhận xét là người tâm lý khi luôn tôn trọng không gian riêng của vợ, sẵn sàng chăm con để cô có thể gặp gỡ bạn bè, thư giãn sau những ngày bận rộn với gia đình.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả chính là cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng được cho là rất viên mãn của cô. Phanh Lee hiếm khi chia sẻ về chồng, thậm chí giữ kín diện mạo bạn đời suốt nhiều năm. Tuy nhiên, qua những gì thể hiện trên mạng xã hội, có thể thấy cô đang tận hưởng cuộc sống đủ đầy, thoải mái và nhận được sự chăm sóc từ gia đình. Ở tuổi U40 và đã là mẹ của hai con, Phanh Lee vẫn khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

