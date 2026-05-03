9 tư thế chụp ảnh "vạn năng" cho hội mê du lịch: Đứng đâu cũng có ảnh đẹp, không cần là người mẫu vẫn lên hình xuất sắc

Mỗi lần đi du lịch về xem lại ảnh, bạn có thấy mình hay rơi vào tình trạng: Cảnh đẹp đến nao lòng nhưng người trong ảnh thì đứng cứng đơ như tượng, hai tay không biết để đâu, miệng cười gượng gạo? Hóa ra bí quyết để có ảnh du lịch đẹp như tạp chí không nằm ở camera xịn hay nhan sắc đỉnh cao mà nằm ở chín tư thế "thần thánh" được hội travel blogger truyền tai nhau. Tôi đã thử áp dụng trong vài chuyến đi gần đây, và phải thừa nhận: Ảnh đẹp lên trông thấy, mà cái hay nhất là tư thế nào cũng tự nhiên đến mức không bị "diễn".





Tư thế 1: Tay phải vuốt tóc - "cứu tinh" của những ai không biết để tay đâu

Đây là tư thế xuất hiện nhiều nhất trong các bộ ảnh travel của hội KOL. Lý do rất đơn giản: Nó vừa che được khuyết điểm bắp tay, vừa kéo dài đường cổ, vừa cho gương mặt một góc nghiêng đẹp. Bạn chỉ cần giơ tay phải lên, các ngón tay nhẹ nhàng đặt vào tóc, không cần thật sự vuốt, chỉ là tạo dáng "đang vuốt". Mắt nhìn về phía xa hoặc cười tự nhiên với máy. Tư thế này hợp với mọi outfit từ áo sơ mi công sở đến váy dây mùa hè, mọi background từ phố cổ đến quán cà phê đêm.

Tư thế 2: Đứng thẳng tự nhiên, giơ tay hoặc khoanh tay

Đứng thẳng nghe có vẻ buồn cười vì ai chẳng đứng thẳng được? Nhưng cái khó là đứng thẳng mà không cứng. Bí quyết: Chuyển trọng lượng vào một chân, chân còn lại hơi gập, một tay đút túi hoặc cầm túi xách, tay còn lại giơ lên vuốt tóc hoặc khoanh trước ngực. Tư thế này đặc biệt "ăn ảnh" với phố cổ, ngõ hẻm, cửa nhà cũ - những nơi có chiều sâu phía sau.

Tư thế 3: Giơ tay chạm vào kính râm, "đảm bảo" sang chảnh

Đây là tư thế "thần thánh" cho những ai đang sở hữu một chiếc kính râm đẹp. Hai tay đưa lên đẩy kính lên đầu (hoặc đẩy kính từ trán xuống mũi), gương mặt cười rạng rỡ. Tư thế này có hai điểm cộng lớn: Thứ nhất, nó cho bạn việc để làm với hai tay; thứ hai, động tác đẩy kính tự nhiên giúp khuôn mặt trông năng động và "có chuyện đang xảy ra" khác hẳn cái dáng đứng yên đơ. Đặc biệt hợp khi đi biển, đi du lịch nắng đẹp.

Tư thế 4: Tìm bậc thềm nhỏ ngồi xuống

Đứng mãi cũng mỏi, và quan trọng hơn - dáng ngồi cho ra ảnh có "mood" khác hẳn dáng đứng. Hãy tìm một bậc thềm, một ghế đá, một mép cầu, hoặc đơn giản là ngồi xếp bằng trên nền nhà. Tay chống cằm, hoặc đặt lên đầu gối, hoặc ôm túi xách. Ánh mắt có thể nhìn xa, nhìn xuống, hoặc nhìn trực diện máy. Tư thế ngồi đặc biệt cứu vớt những ngày bạn không thấy tự tin với vóc dáng vì khi ngồi, đường cong cơ thể được "che" rất khéo.

Tư thế 5: Giơ cả hai tay lên cao - tư thế "kinh điển" của niềm vui

Đây là tư thế biểu tượng cho sự tự do, hạnh phúc. Hai tay giơ lên cao, mặt ngẩng lên trời cười rạng rỡ. Tư thế này phù hợp tuyệt đối khi đứng trước những công trình lớn - cổng thành, lâu đài, đường cây dài, quảng trường. Lưu ý nhỏ: Đừng giơ tay quá thẳng - hơi gập khuỷu tay một chút sẽ tự nhiên hơn nhiều. Và nhớ cười thật to, cười bằng mắt, đừng chỉ nhếch môi.

Tư thế 6: Quay nghiêng, ngoái đầu cười, giơ một tay

Đây là tư thế "ăn gian" số một cho hội muốn trông thon gọn hơn. Quay nghiêng người 45 độ với máy, đầu ngoái lại nhìn ống kính (hoặc nhìn ra phía sau), một tay giơ lên cao như đang vẫy gió. Tóc bay là điểm cộng lớn, nếu trời không có gió, hãy nhờ người chụp đếm 1-2-3 rồi bạn lắc đầu nhẹ để tóc bay tự nhiên. Tư thế này đẹp xuất sắc khi đứng trước biển, đứng giữa cánh đồng hoa, hoặc bất kỳ background có chiều rộng nào.

Tư thế 7: Thấy lan can là tựa vào, nghiêng người sang một bên

Lan can, hàng rào, cột gỗ - đây là những "vật cứu tinh" của ảnh du lịch. Hãy tựa hông vào lan can, một tay đặt lên thanh ngang, người nghiêng nhẹ. Tư thế này tạo đường cong cơ thể rất đẹp, đồng thời cho bạn cảm giác thư giãn, tự nhiên. Đặc biệt thần thánh khi đi du lịch biển, du lịch núi - những nơi có lan can ngắm cảnh.

Tư thế 8: Tư thế ngồi, một hoặc hai tay chống xuống đất

Khác với tư thế ngồi ở số 4, đây là dáng ngồi có một tay chống xuống mặt phẳng phía sau hoặc bên cạnh. Nó tạo cảm giác thoải mái, "đang nghỉ ngơi giữa chuyến đi", rất phù hợp khi bạn ngồi trên ghế đá công viên, mép tường thấp, hoặc bậc cầu thang đá. Một tay chống, tay kia đặt nhẹ lên đầu gối, người hơi nghiêng về phía tay chống - thế là có ngay một tấm ảnh chill chuẩn travel blogger.

Tư thế 9: Cầm cà phê, đồ uống - cười với máy ảnh

Đây có lẽ là tư thế dễ áp dụng nhất, hợp lý nhất, và "đời nhất" trong cả 9 tư thế. Một ly cà phê take-away, một que kem ốc quế, một ly nước ép trái cây - bất kỳ món đồ uống nào bạn vừa mua trong chuyến đi đều có thể thành "đạo cụ". Nâng nhẹ cốc lên ngang ngực, mắt nhìn vào máy hoặc nhìn xuống cốc, cười nhẹ. Tư thế này cứu vớt cả những ngày bạn lười tạo dáng - vì nó tự nhiên đến mức không cần phải "diễn" gì cả.

Mẹo nhỏ giúp 9 tư thế "lên hình" gấp đôi

Một là: đừng đứng giữa khung hình. Hãy yêu cầu người chụp đặt bạn vào khoảng 1/3 bên trái hoặc bên phải khung - quy tắc bố cục cổ điển luôn cho ảnh đẹp hơn. Hai là: chụp liên tục thay vì chụp từng tấm. Bật chế độ burst, rồi bạn cứ tự nhiên thay đổi tư thế - sau đó về chọn tấm đẹp nhất. Ba là: ánh sáng vàng (giờ vàng - khoảng 6h sáng và 5h chiều) luôn cứu vớt mọi tấm ảnh, bất kể bạn tạo dáng đẹp hay không.

Mùa du lịch đang gọi tên rồi - hãy lưu lại 9 tư thế này, mang theo trong chuyến đi tiếp theo, và để máy ảnh ghi lại những phiên bản đẹp nhất, tự do nhất của chính mình.