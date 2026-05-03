Nữ du khách Pháp "lạy" chủ quán sau khi ăn được món quá ngon ở Hà Nội

Theo Ngọc Ánh | 03-05-2026 - 20:55 PM | Lifestyle

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thú vị của một nữ du khách đến từ Pháp trong chuyến du lịch đầu tiên tới Việt Nam.

Trong hành trình khám phá ẩm thực địa phương, nữ du khách người Pháp đã có trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu thưởng thức món bún chả Hà Nội, một trong những đặc sản nổi tiếng của Hà Nội.

Ngay từ những miếng ăn đầu tiên, nữ du khách không giấu được sự bất ngờ và thích thú. Cô nhanh chóng thưởng thức hết sạch khẩu phần ăn, đồng thời liên tục dành lời khen: “Đây là một món ăn xuất sắc, thực sự tuyệt đối. Tốt và được trình bày cũng rất đẹp mắt.” Biểu cảm hài lòng hiện rõ trên gương mặt, khiến người xem không khỏi thích thú.

Không dừng lại ở đó, phản ứng sau bữa ăn của nữ du khách càng khiến nhiều người chú ý. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn thông thường, cô đã chắp tay và “vái” liên tục về phía quán ăn như một cách thể hiện sự biết ơn. Hành động bất ngờ, có phần “nhập gia tùy tục” này khiến những người chứng kiến vừa ngạc nhiên vừa bật cười.

Chính khoảnh khắc tự nhiên này đã giúp đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.Nhiều cư dân mạng cho rằng phản ứng của nữ du khách phần nào cho thấy sức hút của ẩm thực Việt Nam nói chung và món bún chả Hà Nội nói riêng đối với du khách quốc tế.

Bún chả Hà Nội từ lâu đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hà Nội. Món ăn gồm bún, chả nướng bao gồm chả miếng và chả viên được nướng trên than hoa, ăn kèm nước mắm pha chua ngọt, đu đủ xanh và các loại rau sống. Điểm đặc biệt nằm ở sự hòa quyện tinh tế giữa vị ngọt của thịt nướng, vị thanh nhẹ của nước chấm cùng độ tươi mát của rau, tạo nên tổng thể hài hòa, dễ ăn nhưng khó quên.

Không chỉ phổ biến trong đời sống thường nhật của người dân Hà Nội, bún chả còn nhiều lần ghi điểm trên bản đồ ẩm thực thế giới. Món ăn này từng gây chú ý mạnh mẽ khi xuất hiện trong chuyến thăm Việt Nam của Barack Obama, góp phần đưa hình ảnh ẩm thực đường phố Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Hiện nay, bún chả không chỉ có mặt tại Hà Nội mà còn được phục vụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thậm chí xuất hiện trong thực đơn của các nhà hàng Việt ở nước ngoài. Với hương vị đặc trưng và cách thưởng thức độc đáo, món ăn này đã trở thành món ghiền của không ít du khách quốc tế mỗi khi đặt chân đến Việt Nam.

Đoạn clip của nữ du khách Pháp thêm một lần nữa cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của ẩm thực Việt trên mạng xã hội, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi, sinh động nhất.

