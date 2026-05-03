Phát hiện nhiều người Việt đọc sai tên AEON Mall suốt gần 20 năm mà không hề biết: Phát âm đúng là như thế nào?

Cách đọc tên các thương hiệu, đặc biệt là những cái tên bằng tiếng Anh, Pháp, Nhật,... đôi khi vẫn khiến không ít người lúng túng. Ngay cả những brand hầu như tuần nào cũng ghé mua sắm như AEON Mall thì không phải ai cũng biết đọc đúng cách.

Không ít người thừa nhận rằng họ đã ghé AEON Mall nhiều lần, thậm chí coi đây là điểm đến quen thuộc mỗi tuần, nhưng chưa bao giờ thực sự chắc chắn mình đọc đúng tên thương hiệu này.

Chính vì vậy, khi một topic với tiêu đề: “Các vợ đã biết cách đọc AEON đúng chuẩn chưa?” xuất hiện trong một hội nhóm hơn 250N thành viên trên Facebook, câu chuyện lập tức thu hút sự chú ý lớn.

Đính kèm là hình ảnh fanpage AEON Mall Hải Phòng Lê Chân trả lời thắc mắc của một cư dân mạng: “Phát âm chuẩn của AEON Mall là “I-Ông-Mô” bạn nhé”.

Nhiều người nhận ra mình đã sai ngay từ đầu về cách phát âm AEON Mall khi xem bức hình này. Ảnh chụp màn hình.

Theo website AEON MALL Hải Phòng Lê Chân đơn vị này chia sẻ cụ thể về cách đọc tên như sau: ‘Phần lớn người Việt khi đọc tên các TTTM AEON MALL thường gặp khó khăn ở việc phát âm phần chữ “AEON MALL” với khá nhiều biến thể cách gọi như “i - on - mo”, “a - e - on - mo” hoặc “e - on - mo”,…

Tuy nhiên, trên thực tế, cách gọi chính thức được sử dụng bởi AEON MALL Việt Nam hiện nay là “ i - ông - mô “. Do đó, để thuận tiện cho việc lắng nghe các chỉ dẫn tại TTTM, bạn hãy ghi nhớ cách đọc “đúng” “ i - ông - mô ” thôi nhé!”.

Thông tin tưởng chừng đơn giản này lại khiến không ít người bất ngờ. Bởi bấy lâu nay, đa số vẫn quen miệng gọi theo nhiều cách khác nhau như “A-on”, “I-on”, thậm chí là “A-one”.

“Tính ra đi chợ cũng 20 năm trên đời rồi giờ chị mới biết đó”, “Ủa trước giờ tưởng là I-on”, “Bây lâu nay tui cũng gọi là A-on á, nói ai cũng hiểu tưởng là đúng rồi chứ”, “Tính ra chưa lần nào đọc đúng luôn đó”,... là những bình luận của cư dân mạng.

"i - ông - mô“ mới đúng nha.

Nhiều khách hàng cho biết họ từng nghe cách phát âm đúng qua thông báo trong trung tâm thương mại hoặc từ người học tiếng Nhật. Tuy nhiên, do thói quen hoặc để “nói cho giống số đông”, họ vẫn quay lại cách đọc cũ cho dễ nhớ, dễ giao tiếp.

Cách đó không lâu, dưới một topic trên Threads với chủ đề “chia sẻ tên 1 thương hiệu khó đọc và cách bạn đọc nó đi. Ai biết cách đọc đúng thì vào sửa” thì một cư dân mạng cũng thu hút lượng tương tác cao khi chỉ ra lỗi đọc tên AEON Mall sai của nhiều người Việt.

“Có 1 thương hiệu không khó đọc nhưng mọi người hay đọc sai là AEON Mall. Từ này nó đọc theo tiếng Nhật nên là “I-ông” mà mọi người toàn đọc “A-on”, “I-on” có khi còn “A-one”, M. chia sẻ.

Một số người thậm chí còn hỏi bạn học tiếng Nhật thì đều có chung câu trả lời phát âm là “I-Ông-Mô”. Có netizen từng đăng ký làm nhân viên, lúc training thì “I-Ông-Mô” chính là cách gọi tên chính xác. Tuy vậy, do hiệu ứng truyền miệng và thói quen lâu ngày, cách đọc sai lại trở nên phổ biến đến mức nhiều người mặc định đó mới là đúng.

Ảnh: Website AEON Mall

Theo website AEON Việt Nam, từ “AEON” có nguồn gốc từ tiếng Latin, mang ý nghĩa “Sự trường tồn bất diệt”. Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản sử dụng tên này để thể hiện mong muốn phát triển bền vững, kinh doanh lâu dài, tôn chỉ lấy niềm tin và ước muốn của khách hàng làm yếu tố cốt lõi. Nhân viên nỗ lực hết mình để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sứ mệnh muôn đời mà AEON mong muốn duy trì là mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng của mình.

AEON là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, với 179 liên doanh trong và ngoài Nhật Bản, được thành lập từ năm 1758. Tập đoàn có lịch sử hơn 250 năm và nằm trong số những nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Nhật Bản.

AEON bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 với Văn phòng Đại diện và chính thức thành lập Công ty TNHH AEON Việt Nam vào năm 2011 tại TP.HCM. Hiện AEON đang vận hành hàng trăm điểm bán tại Việt Nam, gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng chuyên doanh.