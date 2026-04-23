Cảnh tượng giữa siêu thị gây nhức nhối và bài học đắt giá về lời cảnh báo "Chiều con quá hóa hại con"

Mới đây tại một siêu thị ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã diễn ra một cảnh tượng khiến nhiều người phải suy ngẫm sâu sắc. Một cậu bé khoảng 5, 6 tuổi ôm khít lấy món đồ chơi siêu nhân phiên bản giới hạn, nhất quyết không buông tay. Người mẹ kiên nhẫn khuyên nhủ: "Ở nhà con đã có ba món y hệt thế này rồi, lần này mẹ không mua đâu".

Dứt lời, cậu bé lập tức nằm lăn ra sàn, gào thét, khóc lóc, thậm chí còn vung chân đá mạnh vào chân mẹ. Những người xung quanh bắt đầu ngoái nhìn, người mẹ đỏ bừng mặt vì xấu hổ và lúng túng, cuối cùng đành nghiến răng bỏ món đồ chơi vào giỏ hàng. Ngay lập tức, đứa trẻ ngừng khóc, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.

Khoảnh khắc đó, trong đầu nhiều người hẳn đã hiện lên câu nói: "Chiều con quá hóa hại con". Thế hệ cha mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, không nỡ mắng, không nỡ chạm vào, con cứ khóc là thỏa hiệp. Chúng ta tưởng đó là tình yêu sâu sắc, nhưng lại quên rằng sự dung túng không biên giới chính là liều thuốc độc bọc đường.

Nếu con bạn có 4 biểu hiện dưới đây, chứng tỏ trẻ đã bị chiều hư, cần chấn chỉnh ngay trước khi quá muộn.

1. Thiếu ý thức về quy tắc, xem ăn vạ là "vũ khí vạn năng"

Đây là tín hiệu điển hình nhất của một đứa trẻ bị chiều hư. Ở siêu thị không mua đồ chơi thì nằm lăn ra đất; ở nhà không được xem điện thoại thì gào thét khóc lóc; ở trường không tuân thủ kỷ luật, bị giáo viên nhắc nhở thì nổi giận đùng đùng...

Nhiều phụ huynh tặc lưỡi: "Con còn nhỏ, quấy khóc là chuyện thường", rồi liên tục lùi bước. Bạn không biết rằng, mỗi lần bạn thỏa hiệp là một lần gửi đi thông điệp: "Chỉ cần con làm loạn đủ lớn, con sẽ có được mọi thứ". Khi lớn lên, thay vì khóc lóc đòi đồ chơi, trẻ sẽ dùng những biện pháp cực đoan hơn như bỏ nhà đi hay tự làm hại bản thân để uy hiếp cha mẹ. Quy tắc không phải là xiềng xích, mà là bộ áo giáp bảo vệ con. Nếu bạn không lập quy tắc bây giờ, tương lai xã hội sẽ dạy cho con những bài học xương máu.

2. Coi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên, không biết ơn

Những đứa trẻ bị chiều hư thường mặc định rằng tất cả sự chăm sóc, tiền bạc và công sức của cha mẹ đổ ra là điều "tất yếu". Trẻ chỉ biết đòi hỏi mà chưa bao giờ biết nói lời cảm ơn hay quan tâm xem cha mẹ có mệt mỏi hay không.

Nghiên cứu về tâm lý trẻ em đã chỉ ra rằng, khi một đứa trẻ nhận được mọi thứ quá dễ dàng, chúng sẽ thiếu hụt khả năng thấu cảm. Khi cha mẹ không thể đáp ứng yêu cầu, trẻ sẽ không cảm thấy thông cảm mà nảy sinh sự oán hận. Sự vô ơn này chính là mầm mống khiến trẻ trở nên ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình và sẵn sàng quay lưng với người thân khi gặp nghịch cảnh.

3. Khả năng chịu đựng thất bại cực thấp

Vì luôn được đáp ứng mọi mong muốn ngay lập tức, những đứa trẻ này không có cơ hội để rèn luyện sự kiên nhẫn hay đối mặt với cảm giác thất bại. Chỉ cần gặp một chút khó khăn trong học tập hay thua một ván game, trẻ sẽ lập tức nản lòng, bỏ cuộc hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Trong môi trường làm việc thực tế sau này, không có "sếp" hay đồng nghiệp nào bao dung và sẵn sàng nhường nhịn như cha mẹ. Những đứa trẻ sở hữu "tâm lý thủy tinh" rất dễ gục ngã trước áp lực công việc và khó lòng đạt được thành tựu bền vững. Việc dạy con đối mặt với cái "Không" của cha mẹ chính là bài học đầu đời về sự bản lĩnh và kiên cường.

4. Không biết kính trên nhường dưới, hành xử thiếu giáo dưỡng

Đứa trẻ bị chiều quá mức thường tự coi mình là "trung tâm vũ trụ". Trẻ có thể cắt ngang lời người lớn, vô lễ với ông bà hoặc có những hành vi thiếu chuẩn mực nơi công cộng mà không hề cảm thấy sai trái. Điều này bắt nguồn từ việc cha mẹ không thiết lập ranh giới về thứ bậc và sự tôn trọng ngay trong gia đình.

Người xưa dạy: "Tiên học lễ, hậu học văn". Một đứa trẻ dù tài giỏi đến đâu nhưng thiếu đi sự lễ phép và giáo dưỡng cơ bản sẽ rất khó để nhận được sự tôn trọng và hỗ trợ từ xã hội. Nếu cha mẹ không dạy con về sự tôn kính, thế giới bên ngoài sẽ dạy con bằng những sự đào thải khắc nghiệt.

Kết

Nuôi dạy con là một hành trình cần sự tỉnh táo để phân biệt giữa yêu thương và nuông chiều. Tình yêu đích thực phải đi kèm với ranh giới và trách nhiệm. Đừng để sự thỏa hiệp nhất thời của bạn trở thành rào cản vĩnh viễn trên con đường trưởng thành của con. Hãy can đảm nói "Không" khi cần thiết và kiên trì rèn luyện tính kỷ luật, đó mới chính là món quà giá trị nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái.