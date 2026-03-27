Cậu bé được mẹ ẵm trong bức ảnh giờ là tên tuổi đình đám showbiz Việt: Gia thế "không phải dạng vừa", giờ dạy con khéo

Theo Hiểu Đan | 27-03-2026 - 10:46 AM | Sống

Trên trang cá nhân mới đây, NSƯT Chí Trung từng đăng tải một bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc khi ông còn nhỏ, được mẹ ẵm trên tay. Trong ảnh, cậu bé có gương mặt bụ bẫm, hai má bầu bĩnh, đường nét đáng yêu đến mức nhiều người còn nhận xét trông giống một bé gái.

NSƯT Chí Trung sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violon Phùng Thúy Lan. Chị gái là Phạm Thu Hương - giảng viên dạy piano, em gái là Phạm Quỳnh Trang - Thạc sĩ piano, giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và em trai út học piano jazz tại Mỹ. Một “gia thế không phải dạng vừa” như vậy từng đặt lên vai Chí Trung không ít kỳ vọng.

Thuở nhỏ, ông từng bị định hướng học violon, nhưng sau 4 năm không đạt được kết quả như mong muốn, Chí Trung quyết định rẽ hướng. Học hết trung học, ông không thi đại học mà đăng ký dự tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ và trúng tuyển trong số hơn 2000 thí sinh. Từ đó, ông gắn bó với sân khấu suốt nhiều thập kỷ.

Chí Trung từng thẳng thắn chia sẻ về cái duyên đến với nghề: “Tôi học không giỏi, vào nghề một cách ngẫu nhiên. Bố đưa tôi đến Nhà hát Tuổi trẻ để thi và trở thành diễn viên suốt 45 năm. Tôi không chọn nghề nhưng có lẽ nghề chọn tôi”.

Dù từng đảm nhận nhiều vai diễn chính kịch, nhưng công chúng lại nhớ đến ông nhiều hơn với vai trò nghệ sĩ hài, đặc biệt là hình ảnh “Táo Giao thông” trong chương trình Gặp nhau cuối năm . Ông cho biết sở trường của mình là hài trí tuệ – loại hình không chỉ gây cười mà còn gửi gắm những thông điệp, triết lý sâu sắc.

Không chỉ gây ấn tượng trong sự nghiệp, cách Chí Trung ứng xử trong đời sống cá nhân cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi ly hôn nghệ sĩ Ngọc Huyền vào năm 2018, ông vẫn giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ. “Chúng tôi vẫn diễn chung, vẫn hỏi thăm, nói chuyện bình thường. Tôi và các con cũng rất tốt, thường xuyên qua lại thăm nhau”, ông từng chia sẻ. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống bên bạn gái là doanh nhân Ý Lan, kém ông 18 tuổi.

Trong vai trò người cha, NSƯT Chí Trung lựa chọn cách nuôi dạy con khá nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: không áp đặt, không ép buộc con cái phải nối nghiệp gia đình. Ông và vợ cũ có hai người con là Huyền Trang và Minh Trung. Nếu như con gái thường được nhắc đến nhiều hơn trên mạng xã hội thì con trai Minh Trung lại chọn con đường khá lặng lẽ.

Trong một cuộc trò chuyện giữa hai cha con, Minh Trung chia sẻ rằng anh không muốn trở thành người nổi tiếng như bố mà muốn tạo dấu ấn riêng. Anh theo đuổi công việc dịch giả và đã có những đầu sách được xuất bản.

Quyết định này từng khiến Chí Trung lo lắng, nhất là khi con trai từ bỏ một công việc có thu nhập cao gấp nhiều lần bố. Tuy nhiên, Minh Trung có cách lý giải rất riêng: “Con cũng đi buôn, nhưng là buôn những con chữ. Vốn của con là trái tim và khối óc”. Câu trả lời ấy vừa khiến người cha bất ngờ, vừa là lý do để ông dần yên tâm.

Chí Trung từng đùa rằng con trai “cãi nhem nhẽm”, nhưng phía sau câu nói vui ấy là sự tự hào. Ông không giấu được niềm vui khi thấy con trưởng thành, có lựa chọn riêng và dám theo đuổi đam mê. Trong một chia sẻ khác, ông viết: “Ai đời bố nghệ sĩ mà con trai lại theo đuổi con đường dịch giả, lại chọn toàn đề tài ‘hóc hiểm’… Minh Trung là con trai tớ… bụng đầy chữ ta chữ Tây làm tớ nể quá đi”.

