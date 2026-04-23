Đậu phụ mua về có nên rửa không? Đầu bếp chuyên nghiệp đưa ra câu trả lời gây bất ngờ

Đậu phụ là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt với vô vàn cách chế biến đơn giản nhưng vẫn đem đến món ăn hấp dẫn cho bữa cơm hàng ngày, từ đậu phụ luộc, đậu phụ rán, canh đậu...

Tuy nhiên, có một câu hỏi nghe có vẻ đơn giản nhưng lại được rất nhiều người quan tâm là liệu mua đậu phụ về có cần rửa trước khi chế biến? Thông thường, nhiều người sẽ rửa đậu phụ khi mua về bởi lo lắng rằng nước ngâm đậu phụ có thể chứa các chất cặn bẩn hoặc đơn giản để loại bỏ cảm giác nhớt nhẹ trên bề mặt đậu phụ, rửa bớt nước chua.

Nhưng điều này có thực sự cần thiết?

Theo trang Yahoo!, dựa trên dữ liệu kỹ thuật và lời khuyên từ các đầu bếp chuyên gia được chứng nhận tại Nhật Bản, người ta nhận thấy rằng trong quy trình sản xuất đậu phụ công nghiệp hiện nay, nước được sử dụng trong bao bì được xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt và sạch như nước uống. Do đó, trên thực tế, người tiêu dùng có thể lấy đậu phụ ra khỏi bao bì và nấu ngay mà không cần phải rửa lại.

Việc rửa đậu phụ nhiều lần không cần thiết có thể làm thay đổi kết cấu hoặc dẫn đến nhiễm bẩn từ nước máy hoặc dụng cụ gia đình không sạch sẽ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả việc rửa là lượng nước có trong hộp, giúp duy trì độ tươi ngon và ngăn đậu phụ bị biến dạng trong quá trình vận chuyển.

Hơn nữa, về cách bảo quản đúng cách, nếu người tiêu dùng không sử dụng hết đậu phụ cùng một lúc, bạn không nên bảo quản đậu phụ còn thừa trong nước đóng gói ban đầu. Sau khi mở bao bì, nước này sẽ tiếp xúc với không khí, làm tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển. Phương pháp đúng là cho đậu phụ vào hộp đựng sạch, thêm nước sạch mới cho ngập hoàn toàn đậu phụ, sau đó cho vào tủ lạnh để giữ được chất lượng.

Còn đối với đậu phụ mua ngoài chợ, người tiêu dùng có thể rửa đậu qua với nước sạch để đảm bảo vệ sinh. Quan trọng hơn cả là hãy chọn mua đậu ở những cơ sở sản xuất uy tín, đảm bảo chất lượng.