Phát hiện 170 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng trên đường Thánh Mẫu: Công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Đinh Anh | 23-04-2026 - 09:58 AM | Sống

Tối ngày 19/4 vừa qua, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ trao trả tài sản có giá trị lớn cho người dân bị đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 20h50 cùng ngày, trong quá trình di chuyển trên đường Thánh Mẫu, anh Nguyễn Hồng Vũ (SN 1996, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) đã nhặt được một túi xách màu kem. Qua kiểm tra ban đầu, anh phát hiện bên trong có nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng. Nhận thức rõ trách nhiệm của công dân, anh Vũ đã nhanh chóng mang toàn bộ tài sản đến trình báo, giao nộp tại Công an phường để nhờ hỗ trợ tìm người bị mất.

Ngay sau khi tiếp nhận, trực ban Công an phường đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và nhanh chóng liên hệ được với chủ tài sản là chị T.T.V.A (quê Đắk Lắk, tạm trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt). Tại cơ quan Công an, chị cho biết trong quá trình di chuyển từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến khu vực Đồi Trà đã sơ ý làm rơi túi xách.

Qua kiểm đếm công khai, minh bạch trước sự chứng kiến của các bên, lực lượng chức năng xác nhận tài sản trong túi xách gồm 170 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng 85 triệu đồng; 1 thẻ căn cước công dân; 1 giấy phép lái xe và 1 giấy đăng ký xe. Sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, Công an phường đã trao trả toàn bộ tài sản cho người bị mất.

Nhận lại tài sản, chị T.T.V.A xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Hồng Vũ cùng cán bộ Công an phường đã tận tình hỗ trợ. Đáng trân trọng, trong suốt quá trình giao nộp, anh Vũ hoàn toàn tự nguyện, không yêu cầu nhận lại bất kỳ lợi ích nào.

Bàn giao lại tài sản bị đánh rơi cho công dân trước sự chứng kiến của cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Sự việc là hành động đẹp cần được biểu dương, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội; đồng thời tiếp tục khẳng định hình ảnh lực lượng Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt gần dân, vì Nhân dân phục vụ, luôn kịp thời hỗ trợ người dân trong mọi tình huống phát sinh.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng ﻿

Phát hiện cả 1 sổ tiết kiệm 100 triệu đồng ngay gần chợ dân sinh: Công an phường vào cuộc

Ngành học lạ nhưng không lo thất nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới, càng phát triển càng khát nhân lực

Ngành học lạ nhưng không lo thất nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới, càng phát triển càng khát nhân lực Nổi bật

30 tuổi, tôi chi tiền cho những thứ “không ai trầm trồ”: Ngày đi làm mặc bộ đồ vài trăm nghìn, tối về ngủ trên chiếc đệm 30 triệu đồng

30 tuổi, tôi chi tiền cho những thứ “không ai trầm trồ”: Ngày đi làm mặc bộ đồ vài trăm nghìn, tối về ngủ trên chiếc đệm 30 triệu đồng Nổi bật

Kiếm 60 triệu/tháng để 'sống rực rỡ', cô gái trẻ nhập viện với danh sách bệnh dài

Kiếm 60 triệu/tháng để 'sống rực rỡ', cô gái trẻ nhập viện với danh sách bệnh dài

10:11 , 23/04/2026
Sự vụn vỡ của dân văn phòng: Vừa đi làm vừa khóc, cả ngày chỉ đợi đến lúc tan làm nhưng không ai dám nghỉ việc

Sự vụn vỡ của dân văn phòng: Vừa đi làm vừa khóc, cả ngày chỉ đợi đến lúc tan làm nhưng không ai dám nghỉ việc

09:30 , 23/04/2026
Sáng thức dậy có 5 DẤU HIỆU này thì xin chúc mừng: Bạn thuộc nhóm người sống thọ, có nền tảng khỏe mạnh

Sáng thức dậy có 5 DẤU HIỆU này thì xin chúc mừng: Bạn thuộc nhóm người sống thọ, có nền tảng khỏe mạnh

09:14 , 23/04/2026
Dự báo thời tiết 23/4: Miền Bắc mưa dông diện rộng, nguy cơ lốc, sét và mưa đá

Dự báo thời tiết 23/4: Miền Bắc mưa dông diện rộng, nguy cơ lốc, sét và mưa đá

08:57 , 23/04/2026

