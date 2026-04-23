Sáng thức dậy có 5 DẤU HIỆU này thì xin chúc mừng: Bạn thuộc nhóm người sống thọ, có nền tảng khỏe mạnh

Theo Phương Anh | 23-04-2026 - 09:14 AM | Sống

Thời điểm mới thức dậy mỗi sáng được xem là “tấm gương” phản chiếu sức khỏe, từ đó có thể nhận diện những người có nền tảng thể chất tốt và tiềm năng sống thọ.

Buổi sáng không chỉ là thời điểm bắt đầu một ngày mới, mà còn được xem như “tấm gương phản chiếu” rõ ràng nhất tình trạng sức khỏe của mỗi người. Những gì cơ thể thể hiện ngay sau khi thức dậy, từ cảm giác trong đầu, độ linh hoạt của tay chân đến trạng thái tinh thần đều mang theo những tín hiệu về sức khỏe quan trọng.

Nhiều nghiên cứu, trong đó có dữ liệu từ Đại học Harvard, cho thấy các phản ứng của cơ thể vào buổi sáng có liên hệ chặt chẽ với nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Nói cách khác, chỉ cần quan sát vài dấu hiệu đơn giản, bạn cũng có thể phần nào sức khỏe và tuổi thọ của chính mình.

5 dấu hiệu dưới đây có thể xem là thước đo cho sức khỏe của con người. Nếu bạn sở hữu đầy đủ, thì xin chúc mừng bởi đó có thể là những biểu hiện cho thấy cơ thể đang ở trạng thái ổn định, tạo nền tảng cho một cuộc sống bền vững.

1. Thức dậy không chóng mặt, đầu óc tỉnh táo

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của cơ thể khỏe mạnh là khả năng chuyển trạng thái mượt mà từ ngủ sang thức.

Nếu bạn có thể ngồi dậy, đi lại mà không cảm thấy choáng váng, hoa mắt hay mất thăng bằng, điều đó cho thấy hệ tim mạch và tuần hoàn máu đang hoạt động ổn định. Não bộ được cung cấp đủ máu và oxy, trong khi huyết áp được điều chỉnh tốt.

Ngược lại, tình trạng chóng mặt buổi sáng thường xuất hiện ở những người có vấn đề về huyết áp hoặc tim mạch.

2. Cơ thể linh hoạt, không cứng khớp

Ngay khi vừa tỉnh giấc, bạn có thể duỗi tay, co chân, xoay cổ một cách nhẹ nhàng, không vướng víu hay đau nhức? Đây là một dấu hiệu rất đáng mừng.

Bởi trên thực tế, cảm giác cứng khớp vào buổi sáng thường liên quan đến phản ứng viêm âm ỉ trong cơ thể, đặc biệt ở những người gặp vấn đề về xương khớp hoặc bệnh tự miễn. Nếu tình trạng này kéo dài, đó có thể là “tín hiệu sớm” mà nhiều người dễ bỏ qua.

Ngược lại, một cơ thể linh hoạt ngay từ khi thức dậy cho thấy các khớp vận hành trơn tru, mức độ viêm thấp và hệ vận động đang ở trạng thái tốt. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính về sau.

3. Đi đại tiện đều đặn, nhẹ nhàng

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng việc đi tiêu vào buổi sáng lại là “chỉ số vàng” của hệ tiêu hóa.

Nếu bạn có thể đi đại tiện đều đặn, không đau bụng, phân thành khuôn và không có dấu hiệu bất thường, điều đó cho thấy nhu động ruột hoạt động tốt, hệ vi sinh đường ruột cân bằng và quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru.

Ngược lại, táo bón kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe, từ rối loạn tiêu hóa đến nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng hơn.

4. Tâm trạng tốt, không cáu gắt

Không ít người bỏ qua yếu tố này, nhưng thực tế, trạng thái tinh thần khi vừa thức dậy lại phản ánh rõ sức khỏe tổng thể.

Nếu bạn thức dậy với cảm giác dễ chịu, không lo âu, không cáu gắt, đó là dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh tự chủ hoạt động ổn định. Các hormone như melatonin (giấc ngủ) và cortisol (tỉnh táo) được điều tiết nhịp nhàng.

Ngược lại, cảm giác mệt mỏi, uể oải hoặc căng thẳng ngay từ sáng sớm có thể là dấu hiệu của stress kéo dài hoặc chất lượng giấc ngủ kém.

5. Hơi thở buổi sáng “dễ chịu”, không có mùi bất thường

Đây là dấu hiệu nhiều người thường bỏ qua, nhưng lại phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể.

Ở người khỏe mạnh, hơi thở sau khi ngủ dậy chỉ có mùi rất nhẹ, thậm chí gần như không đáng kể. Ngược lại, nếu xuất hiện mùi hôi rõ rệt, kéo dài, đó có thể là cảnh báo sớm của các vấn đề như rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày, gan mật hoặc sự mất cân bằng hệ vi khuẩn trong khoang miệng.

Một hơi thở “dễ chịu” vào buổi sáng không chỉ cho thấy bạn chăm sóc răng miệng tốt, mà còn là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa đang vận hành ổn định, nền tảng quan trọng của sức khỏe tổng thể.

Theo 163.com

