Tình hình hiện tại của Phan Quế Chi - “nữ tiếp viên hàng không vạn người mê” từng nổi khắp MXH

Tiếp viên hàng không thường được nhắc đến như một công việc toàn trai xinh gái đẹp, dễ gây chú ý trên mạng xã hội. Tiếp viên hàng không Phan Quế Chi (sinh năm 1996, TP.HCM) cũng từng là một trong những gương mặt được biết đến theo cách đó, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên MXH.

Phan Quế Chi được nhiều người biết đến rộng trong giai đoạn dịch Covid-19 năm 2021. Theo Nhịp sống Việt, khi đó cô đang là tiếp viên hàng không của Bamboo Airways.

Năm 2022, Quế Chi từng lên tiếng về một số hành vi không đúng quy định như trend quay clip săn mây trên máy bay. Những chia sẻ hữu ích này giúp Quế Chi được nhắc đến nhiều hơn trên mạng xã hội. Thế nên, hot girl này được nhiều người hâm mộ ưu ái gọi với danh xưng "Nữ tiếp viên hàng không vạn người mê".

Đến tháng 9/2023, Quế Chi lại một lần nữa nổi rần rần trên các nền tảng mạng xã hội với hình ảnh Hằng Nga đi giao lưu, phát quà cho hành khách trên chuyến bay nhân dịp Trung thu. Thời điểm đó, cô là tiếp viên hàng không của hãng Vietravel Airlines và thu hút với vẻ đẹp nền nã, dịu dàng.

Với nhan sắc xinh đẹp cùng lối nói chuyện nhẹ nhàng nên Phan Quế Chi cũng thu về cho mình lượng người hâm mộ đông đảo trên TikTok. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng mang lại cho cô không ít thị phi. Hot girl này từng phải nhiều lần lên tiếng đính chính những thông tin trái chiều, không hay về mình.

Vào khoảng tháng 10/2023, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều nội dung nhạy cảm như "nữ tiếp viên hàng không đi tour ngàn đô" và đăng kèm hình của Phan Quế Chi trên rất nhiều hội nhóm mạng xã hội.

Tại thời điểm đó, chia sẻ với Dân trí, Phan Quế Chi cho hay cô bị mạo danh, kẻ xấu sử dụng hình ảnh, thông tin của cô với mục đích lừa đảo, nhằm bôi nhọ danh dự và uy tín. Đồng thời, cô cũng đăng tải thông tin đính chính lên trang cá nhân.

"Những tin đồn này xuất hiện từ đầu tháng 10, khiến tôi bị khủng hoảng tinh thần, stress và mất ngủ. Mỗi ngày, tôi nhận hàng chục, hàng trăm tin nhắn… Cuộc sống chưa thể bình thường trở lại", Quế Chi nói.

Từ tháng 4/2024, Quế Chi đăng ảnh làm việc trên chuyến bay của Vietravel Airlines và chú thích: “Âu cũng là thanh xuân”. Từ đó đến nay, cô không còn cập nhật hình ảnh về công việc tiếp viên hàng không nữa.

Hiện tại, cô hoạt động trên mạng xã hội với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên kênh TikTok gần 152k người theo dõi và con số tương đương ở Facebook. Nội dung được Quế Chi chia sẻ chủ yếu là cuộc sống thường ngày, đi du lịch, những bức hình xinh đẹp. Ngoài ra, cô cũng tham gia một số công việc như đóng MV, làm mẫu ảnh,...

Về chuyện tình cảm, Quế Chi hiện để trạng thái “Độc thân” trên Facebook. Cô khá kín tiếng, không chia sẻ hay cập nhật thêm thông tin nào liên quan đến mối quan hệ cá nhân lên mạng xã hội.

